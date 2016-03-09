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Луценко подаст в отставку после начала работы Верховной рады 9-го созыва
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Артемий Лебедев заявил об отъезде из России по политическим мотивам
00:45
Путин: восстановительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
00:21
Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай
06/08
Московские власти разрешили ФСИН и ФСПП бесплатно парковаться в столице
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(обновлено: 06.08.2019)
Теннис. Мария Шарапова
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На US Open с теннисисткой будет работать бывший тренер Новака Джоковича
Марию Шарапову испытывают Дарьями
Она успешно стартовала в Санкт-Петербурге
Мария Шарапова отомстила за критику
Она вышла в 1/8 финала, обыграв Каролину Возняцки
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Мария Шарапова отомстила за критику
и вышла на Australian Open в 1/8 финала
Карену Хачанову потребуется полуфинал
для попадания в первую десятку мирового рейтинга
Мария Шарапова начала с нулевой отметки
В первом круге Australian Open она не отдала ни одного гейма
Мария Шарапова задержится в России
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От кого ждут побед на кортах Roland Garros
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Она вышла в полуфинал Открытого чемпионата Италии
Мария Шарапова показала себя в Мадриде
Несмотря на поражение в четвертьфинале, она поднялась в рейтинге на 11 мест
Мария Шарапова осталась одна
Теннисистка завершила сотрудничество с тренером Свеном Гренефельдом
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Мария Шарапова сыграла в аут
Она проиграла в 1/16 финала Australian Open
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Марию Шарапову не поддержали соотечественницы
Она оказалась единственной россиянкой в 1/16 финала
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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