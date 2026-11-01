Хакеры взломали сайт Росстата
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) подвергся кибератаке, обнаружил «Ъ». Он был взломан ночью — хакеры оставили послание на белорусском языке: «Никому не избежать ответственности», а также другие сообщения.
По информации «Ъ», послания были оставлены как на страницах региональных управлений Росстата, так и в федеральном разделе. Утром сайт восстановил работу. В Росстате не комментировали атаку.
Вместе с посланиями хакеры разместили на странице логотипы группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow (организации признаны экстремистскими и запрещены в России). В июле 2025 года эти группировки взяли на себя ответственность за взлом информационной системы «Аэрофлота», из-за которого произошел масштабный сбой.