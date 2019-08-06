Мария Шарапова нашла итальянца

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова поменяла тренера. Вместо шведа Томаса Хогстедта ей теперь помогает итальянец Риккардо Пьятти, который в разные периоды времени работал с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем, нынешним тренером Роджера Федерера хорватом Иваном Любичичем и победителем Кубка Кремля 2008 года россиянином Игорем Куницыным. Сотрудничество Шараповой и Пьятти продлится минимум еще несколько недель, до окончания US Open.

Неофициальная информация о том, что Мария Шарапова прекратила сотрудничество с Томасом Хогстедтом, появилась еще на прошлой неделе. Теперь эти данные получили подтверждение: россиянка действительно рассталась со шведом, который тренировал ее дважды — с 2010 по 2013 год, а также с весны 2018-го. Но если в 2012 году Хогстедт помог Шараповой впервые выиграть Roland Garros, то возвращение к нему особых успехов российской теннисистке не принесло. Своего самого весомого успеха за последние 16 месяцев она добилась там же, на Открытом чемпионате Франции, где в прошлом году дошла до четвертьфинала. При этом следует учитывать, что начиная с прошлой осени Шарапову практически постоянно преследуют различные травмы. Например, недавно на Wimbledon она не смогла завершить матч первого круга из-за травмы руки.

Вскоре после этого Шарапова оказалась в Италии, где провела несколько тренировок под руководством Риккардо Пьятти. С ним же она в конце августа приедет на US Open, а вот на этой неделе в Торонто, где нынешняя 81-я ракетка мира получила wild card и в первом круге уступила эстонке Аннет Контавейт — 6:4, 3:6, 4:6, с ней находился спарринг-партнер Алекс Кузнецов.

Последствия расставания Шараповой с Хогстедтом пока неочевидны.

С одной стороны, этот шаг может говорить о том, что карьера самой титулованной российской теннисистки близка к своему завершению. С другой стороны, не исключено, что после нескольких лет сотрудничества с Хогстедтом и голландцем Свеном Гренефельдом, тренировавшим Шарапову с 2013 по 2018 год, она предпринимает очередную попытку что-то изменить в своей подготовке.

Во всяком случае Риккардо Пьятти для этого выглядит вполне подходящей фигурой. 60-летний специалист, который на раннем этапе тренерской карьеры стажировался в академии знаменитого американца Ника Боллетьери, работал с большим количеством игроком различного калибра. В их числе, например, итальянцы Ренцо Фурлан и Омар Кампорезе, попадавшие в первую двадцатку, француз Ришар Гаске, который с помощью Пьятти дошел в мировом рейтинге до девятого места, испанка Гарбинье Муругуса, канадец Милош Раонич. С осени 2005-го по июнь 2006-го итальянец работал с совсем еще юным Новаком Джоковичем и заявил, что сербу по силам достигнуть уровня Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Но главные успехи тренера Пьятти связаны с Иваном Любичичем. Под руководством итальянца этот хорват, входящий сейчас в тренерскую команду Роджера Федерера, провел практически всю свою карьеру, поднявшись в мировом рейтинге с 954-го места на 3-е.

«Риккардо Пьятти отличает разносторонний подход к тренировочному процессу,— отмечает Игорь Куницын, победитель Кубка Кремля 2008 года, работавший с Пьятти одновременно с Любичичем.— Несмотря на свой громадный опыт, он не стесняется пробовать что-то новое и регулярно привлекает к работе с подопечными психологов, специалистов по физической подготовке и питанию, а также своих коллег. Например, Ивану Любичичу во время работы с Пьятти одновременно помогал Ники Пилич, который хорошо знает травяной теннис. Кроме того, Пьятти — исключительно позитивный человек, способный зарядить своей энергией кого угодно. Тем временем в карьере Марии Шараповой сейчас наступил очень непростой этап, и я вполне допускаю, что итальянец поможет вернуть ей положительные эмоции от игры».

Евгений Федяков