Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №203

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Происшествия

Беспилотники атаковали промпредприятие под Кстовом в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о массированном налете беспилотников на регион. По его информации, значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе области. О каком именно объекте речь, не уточняется.
Власти оценивают ущерб гражданской инфраструктуре и имуществу, добавил господин Никитин. На время проведения восстановительных работ в домах могут отключить свет, горячую воду и отопление, написал глава региона в Telegram.
Налет беспилотников на регион продолжается, сообщил Глеб Никитин. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности.