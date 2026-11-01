Беспилотники атаковали промпредприятие под Кстовом в Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о массированном налете беспилотников на регион. По его информации, значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе области. О каком именно объекте речь, не уточняется.
Власти оценивают ущерб гражданской инфраструктуре и имуществу, добавил господин Никитин. На время проведения восстановительных работ в домах могут отключить свет, горячую воду и отопление, написал глава региона в Telegram.
Налет беспилотников на регион продолжается, сообщил Глеб Никитин. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности.