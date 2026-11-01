При атаке БПЛА был поврежден дом в Мясниковском районе Ростовской области

Ростовская область ночью была атакована беспилотниками, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Мясниковском районе на юго-западе региона при падении обломков БПЛА была повреждена крыша дома. При ударе никто не пострадал. В каком именно населенном пункте это произошло, не уточняется.