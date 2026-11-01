При атаке БПЛА был поврежден дом в Мясниковском районе Ростовской области
Ростовская область ночью была атакована беспилотниками, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Мясниковском районе на юго-западе региона при падении обломков БПЛА была повреждена крыша дома. При ударе никто не пострадал. В каком именно населенном пункте это произошло, не уточняется.
Также за ночь были атакованы Верхнедонский, Миллеровский, Чертковский, Каменский и Шолоховский районы и город Таганрог. Всего над областью были сбиты более 20 БПЛА.
Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, написал господин Слюсарь в Telegram. Он призвал жителей зайти в помещения и отойти от окон.