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03 февраля, среда
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Ростов-на-Дону. Юг России
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18:09
Главреда «Медиазоны» арестовали на 25 суток
17:59
На Кубани во время воскресной акций оппозиции было составлено 78 протоколов
17:02
Жительницу Адыгеи будут судить за продажу контрафактной спортивной одежды
16:40
Экс-главу Первомайского района Ростова будут судить за незаконную работу 86 киосков
16:29
В Шахтах временно закрыли аптеку за продажу психоактивных веществ без рецепта
16:09
Промышленность в Ростовской области выросла на 1,7% по итогам 2020 года
16:02
Работавшую в Ростове «Межрегиональную лизинговую компанию» подозревают в хищении 250 млн рублей у граждан
15:18
Средний размер потребкредита в Ростовской области вырос до 174 тыс. рублей
14:42
Жителя Калмыкии подозревают в применении насилия к полицейскому
13:49
В Ростове учителя уволили после участия в протестной акции
12:46
На Дону возобновят плановую медицинскую помощь
12:36
У сотрудницы ростовского штаба Навального прошел обыск
12:26
В Краснодар завершено банкротство крупного должника ПАО «Крайинвестбанк»
11:45
Власти Ростова отмечают нехватку водителей общественного транспорта
11:35
В Краснодарском крае за сутки выявлено 185 новых случаев COVID-19
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Гарантийный фонд продолжит оказывать экстренную помощь пострадавшим отраслям
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(обновлено: 03.02.2021)
Пресс-релизы. "Ъ-Юг"
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В Краснодаре начали работу два мобильных пункта вакцинации от COVID
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В Ростове освятили купель только для воинов
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Самые яркие моменты уходящего года по версии “Ъ-Юг”
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Начата вакцинации от коронавирусной инфекции работников медучреждений Ростова
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Начинает работу новый ковидный госпиталь
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Построил цифровую систему безопасности граждан на всей территории Ростовской области
«СоцАксель»
Образовательный проект для НКО и социальных предпринимателей
Партнерские проекты |
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Юг России
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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