Ростовская область вошла в тройку регионов-лидеров по доле «Семейной ипотеки»

В августе 2026 года на ипотечном рынке Ростовской области сохранилась тенденция к перераспределению спроса между государственными и рыночными программами кредитования. По данным аналитиков «Домклик», регион вошел в тройку российских субъектов с самой высокой долей «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач, уступив Астраханской области и опередив Калининградскую.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИИ ГигаЧат Бизнес Фото: ИИ ГигаЧат Бизнес

Согласно представленной статистике, программы с господдержкой продолжают обеспечивать более двух третей ипотечных сделок на Дону. Доля «Семейной ипотеки» в регионе составила 68,6%, еще 1,6% пришлось на IT-ипотеку. В то же время доля базовых рыночных программ за месяц увеличилась на 1,4 процентного пункта, до 29,1%.

Таким образом, на рыночные программы в августе пришлось почти втрое меньше выдач, чем на «Семейную ипотеку». При этом их доля продолжила расти по сравнению с предыдущим месяцем.

«Ростовская область традиционно является регионом с высокой востребованностью льготных программ — почти 70% выдач в августе пришлось на “Семейную ипотеку”. При этом почти треть всех кредитов жители Дона сейчас берут на рыночных условиях. Мы видим, что заемщики постепенно адаптируются к текущему уровню ставок. В частности, это отражается на спросе на вторичном рынке, где используются преимущественно базовые ипотечные программы. В ближайшие месяцы, по нашим ожиданиям, соотношение между льготными и рыночными выдачами может продолжить меняться», — заявила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

Наиболее высокая доля «Семейной ипотеки» среди российских регионов в августе зафиксирована в Астраханской области — 73,4%. В Ростовской области показатель составил 68,6%, в Калининградской — 63,2%.

Общероссийская статистика также указывает на сохранение значительной роли льготных программ при росте рыночного сегмента. По данным аналитиков Сбера, в августе объем выдач по «Семейной ипотеке» составил 137,2 млрд руб., увеличившись на 17,4% за месяц. Выдачи ипотеки на первичном рынке по рыночным ставкам выросли на 10,4% к июлю, до 20,2 млрд руб., а в годовом выражении — на 260,7%.