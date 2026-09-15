За 8 месяцев 2026 года Ростовская АЭС перевыполнила план по выработке электроэнергии на 5,6%

Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии на Юге России составляет порядка 28%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено: управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено: управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Более 21 млрд кВт.ч электроэнергии выработала Ростовская атомная станция (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») за 8 месяцев 2026 года. Это 5,6% больше планового значения, установленного Федеральной антимонопольной службой. Дополнительная выработка составила 1,1 млрд кВт.ч.

«Мы уверенно прошли пик летнего потребления электроэнергии, выдав потребителям Юга России более 21 млрд кВт.ч электроэнергии с начала года. В июле и августе в сети были все четыре энергоблока Ростовской АЭС, работали стабильно, в соответствии с диспетчерскими графиками. Это результат хорошей подготовки и слаженной работы всего коллектива атомной станции. До конца года перед нами стоят задачи выполнить годовой план по выработке в размере 30,9 млрд кВт.ч и провести планово-предупредительный ремонт (ППР*) энергоблока №4. ППР запланирован на осень, чтобы Ростовская АЭС работала всеми энергоблоками в период зимнего пика потребления», – подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

По мнению генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачева, госкорпорация сыграла ведущую роль в восстановлении репутации атомной энергетики в мире и наши решения должны гарантировать энергетическую независимость, устойчивое развитие и технологический суверенитет.

В настоящее время все энергоблоки атомной станции работают в штатном режиме, в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru..