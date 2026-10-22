Медведев предложил регионам вести учет мигрантов через приложение «Амина»
Приложение для трудовых мигрантов и студентов из безвизовых стран «Амина» за год работы в Москве и области доказало свою эффективность, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, другим регионам стоит учесть столичный опыт и внедрить приложение.
«Уже сейчас, наверное, есть смысл подумать над распространением такого опыта на другие регионы нашей страны»,— сказал господин Медведев на заседании комиссии по вопросам миграционной политики. Он признал, что приложение помогло правоохранительным органам эффективнее предотвращать преступления и правонарушения.
Мигранты в Москве и Московской области должны установить мобильное приложение «Амина» и разрешить ему обрабатывать персональные данные, включая сведения о геолокации. Информация предназначена для МВД. Ведомство может снять человека с миграционного учета, если он в течение трех дней не будет передавать данные о местонахождении.
Экспериментальный порядок миграционного учета, во время которого тестируют приложение, длится в регионе до 1 сентября 2029 года. Он касается граждан безвизовых стран (за исключением Белоруссии), которые приехали работать по патенту или без него, а также учиться.