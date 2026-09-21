На Ростовской АЭС внедрили уникальный метод ремонта турбоагрегата

Предложение по улучшению, существенно сократившее время и ресурсы процесса, стало победителем дивизионального конкурса и рекомендовано к применению на других атомных станциях России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС (входит в электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») реализовано уникальное предложение по улучшению (ППУ). В период планово-предупредительного ремонта энергоблока №3, который проходил с ноября по декабрь 2025 года, специалисты цеха централизованного ремонта (ЦЦР) успешно применили новый метод корректировки осевых зазоров проточной части турбины. Инновационное решение позволило выполнить работу за 12 дней, в три раза сократив сроки проведения операции.

В процессе работы турбоагрегата энергоблока №3 под воздействием температурных, вибрационных и геологических факторов происходит просадка фундамента. Это естественный процесс, но он приводит к изменению осевых зазоров, допуски на которые составляют +/– 1 миллиметр. Если это смещение не устранить, то вращающиеся части могут задеть неподвижные (статорные) элементы турбины при нестационарных режимах работы (например, пуске или остановке энергоблока).

Ранее эта операция по восстановлению осевых зазоров турбоагрегата занимала от 36 до 60 суток. Но перед волгодонскими атомщиками стояла задача уложиться в 30 (время проведения среднего ППР). Специалисты ЦЦР предложили и внедрили принципиально новый метод – установили межфланцевую компенсирующую вставку с удлинённым крепежом. Решение позволило без доработки корпусных частей турбины добиться проектного положения валопровода и восстановить проектные величины осевых зазоров. Операция заняла всего 12 суток – более чем вдвое снижены затраты и в девять раз – трудоемкость процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

«Идея использовать компенсирующую вставку пришла мне, но мы ее реализовывали совместно с коллегами из цеха централизованного ремонта. Решение поначалу казалось спорным, но после проведения всех необходимых прочностных расчетов мы были практически уверены в его успешном завершении. Мы не просто выполнили задачу уложиться в 30 суток, мы выполнили работу за 12. Это позволило в целом завершить ППР с опережением графика и обеспечить сверхплановую выработку электроэнергии», – отметил автор ППУ, ведущий инженер ЦЦР Сергей Кудреватых.

«Разработка наших инженеров получила высокую оценку экспертов на конкурсе предложений по улучшению и проектов по развитию Производственной системы «Росатом» на уровне Электроэнергетического дивизиона Росатома и заняла первое место. Опыт, полученный на энергоблоке №3 Ростовской АЭС, может быть тиражирован на других энергоблоках станции и на аналогичных турбоагрегатах российских АЭС, где требуется корректировка осевых зазоров в условиях ограниченного ремонтного периода. Инициативность, лидерский подход и ответственность за результат – это качества, которые лежат в основе движения к постоянному совершенствованию. Горжусь коллегами», - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

ППУ, победившие в конкурсе на дивизиона, примут участие в отраслевом этапе госкорпорации «Росатом».

Как отметил глава Росатома Алексей Лихачев, главный ресурс современного мира — это не нефть и не уран. Это время. Согласно теории относительности, у того, кто движется быстро, время идет медленнее, и, значит, можно успеть больше сделать. И «Росатом» видит свою миссию так: дать человечеству энергию, которая не тормозит развитие, а ускоряет его. В прямом и переносном смысле.