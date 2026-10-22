Игра продолжается
Чего ждать пользователям яблочных гаджетов после возвращения Fortnite
Игра Fortnite возвращается на iPhone после шестилетнего конфликта её разработчиков с Apple. По данным Reuters, федеральный суд Австралии обязал американскую корпорацию допустить на свои устройства сторонние магазины приложений и альтернативные способы оплаты. Суд признал, что действующие ограничения Apple нарушают антимонопольное законодательство. Компания намерена обжаловать решение. Оно может ослабить ее контроль над рынком приложений.
В Epic Games рассчитывают, что новые правила заработают уже в марте. Тогда австралийские пользователи смогут скачивать программы напрямую у разработчиков, а те смогут принимать платежи в обход Apple. Это не последняя победа Epic Games, считает техноблогер Wylsacom Валентин Петухов:
«У меня сейчас подключена американская учетная запись на iPhone, и я смотрю, что в App Store Fortnite есть в этом регионе. Думаю, здесь основная мысль очень простая: по умолчанию Apple, соответственно, не возвращает приложение, но если региональный суд выносит положительное решение по иску Epic Games, то, скорее всего, игра возвращается.
Я думаю, что таким образом она потихоньку везде и вернется. То есть есть Евросоюз, который тоже, скорее всего, единым решением на всей территории возвращает игру. Есть американский, понятное дело, домашний регион. Вот добрались и до Австралии. Но это старая обида, потому что иск Epic Games к Apple в плане монополизма магазина приложений и прочего сломала годами отлаженную систему.
Думаю, внутри Купертино обида сильна, поэтому, конечно, никаких шагов навстречу они делать не будут, но и сопротивляться решению суда тоже не могут.
Fortnite — одна из самых популярных игр до сих пор в этом жанре. Много миллионов устройств Apple, которые вернулись в эту семью — однозначный плюс. Хотя, конечно, настоящие хардкорные геймеры выбирают, наверное, в мобильных решениях даже не Android-смартфоны, а какую-нибудь консоль вроде Nintendo Switch. Причем можно взять даже не второе поколение, а прошлое с OLED экраном, где все это так же отлично играется — это сильно удобнее. Но для людей, которые ситуационно хотят позалипать в это все и поиграть, им это будет в радость. Тем более что современные телефоны действительно для этих задач неплохо подходят. Мы говорим: App Store, подразумеваем здесь еще и iPad, где играть там на 13 дюймах совсем приятно. С подключенным геймпадом это уже превращается в такую мини-консоль».
Последние годы Epic Games добивалась возвращения Fortnite в App Store. Apple удалила игру после того, как разработчики ввели собственную систему оплаты в обход комиссии корпорации. Она могла достигать 30% от суммы покупки.
Позднее на Apple усилилось давление со стороны американских судов и европейских регуляторов. Компанию обвиняли в ограничении конкуренции на рынке платежей и угрожали крупными штрафами. Эти процессы серьезно подпортили репутацию Apple, рассуждает автор YouTube-канала «Дима Вайпер» Дима Вайпер:
«Apple не стоит делить регионы, мне кажется, во всем мире должен быть доступ к приложению. По идее, им надо как-то ослабить контроль. Fortnite попали в нужное время, сделали классную игру, которой интересуется молодежь. Я знаю, что сейчас именно зумеры играют в неё. Классная стрелялка, всякие там тоже скины можно обновлять. Классная графика, веселая, в ней хорошо проводить время, с друзьями поиграть и обсудить.
Разработчики обязательно должны в App Store присутствовать во всех странах. Зачем покупать, допустим, новый iPhone с мощной производительностью, с крутым процессором, и сидеть в каких-то непонятных старых играх, Subway Surfers или Angry Birds, например. Наоборот, мобильные игры должны тоже прогрессировать, какие-то крутые проекты именно на мобилки делать, потому что такой гейминг развивается, сейчас все больше людей играют на телефонах. Apple не должна никак препятствовать. Я думаю, они тоже заработают с этого, если у них будут все игры в App Store, какая-то комиссия им все равно будет уходить».
В мае 2025 года суд в США запретил Apple вводить комиссию на покупки, которые проходят за пределами App Store. После этого Epic Games вернула Fortnite в американскую версию магазина.