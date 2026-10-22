Игра продолжается

Fortnite — одна из самых популярных игр до сих пор в этом жанре. Много миллионов устройств Apple, которые вернулись в эту семью — однозначный плюс. Хотя, конечно, настоящие хардкорные геймеры выбирают, наверное, в мобильных решениях даже не Android-смартфоны, а какую-нибудь консоль вроде Nintendo Switch. Причем можно взять даже не второе поколение, а прошлое с OLED экраном, где все это так же отлично играется — это сильно удобнее. Но для людей, которые ситуационно хотят позалипать в это все и поиграть, им это будет в радость. Тем более что современные телефоны действительно для этих задач неплохо подходят. Мы говорим: App Store, подразумеваем здесь еще и iPad, где играть там на 13 дюймах совсем приятно. С подключенным геймпадом это уже превращается в такую мини-консоль».