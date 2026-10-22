Преподаватели «Основ российской государственности» собрались на первый съезд

Как сообщил Андрей Полосин, научный руководитель проекта «ДНК России», на базе которого и разрабатывались «основы», курс преподается уже в 601 из 614 вузов страны, а следующей весной выпустятся первые студенты, прослушавшие его целиком. Он также описал значимость курса: «Это важно для систематизации социально-гуманитарного образования во всех вузах, для всех направлений подготовки, по всем специальностям. Каждый инженер, который получит не тот кусочек представления о гуманитарной сфере, социуме и государстве, рискует оказаться не сторонником и не патриотом».