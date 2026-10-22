Преподаватели «Основ российской государственности» собрались на первый съезд
Промежуточные итоги внедрения курса «Основы российской государственности» — обязательной «мировоззренческой» дисциплины для вузов — обсуждались 22 октября и на первом съезде его преподавателей в Москве.
Как сообщил Андрей Полосин, научный руководитель проекта «ДНК России», на базе которого и разрабатывались «основы», курс преподается уже в 601 из 614 вузов страны, а следующей весной выпустятся первые студенты, прослушавшие его целиком. Он также описал значимость курса: «Это важно для систематизации социально-гуманитарного образования во всех вузах, для всех направлений подготовки, по всем специальностям. Каждый инженер, который получит не тот кусочек представления о гуманитарной сфере, социуме и государстве, рискует оказаться не сторонником и не патриотом».
Начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев назвал работу преподавателей «большим и важным» делом: «Я вообще вот смотрю в лица — узнаю. И мне кажется, я скоро буду путать: то ли это преподаватели, то ли это мои сотрудники. Настолько я уже к вам привык».
В то же время глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия») выразил мнение, что этот курс не должен сводиться «к усвоению определенного набора готовых установок или воспроизведению единственно верной идеологической позиции». «Его задача — сформировать у молодых людей мировоззренческую основу, позволяющую самостоятельно осмысливать различные идеологии, оценивать предлагаемые ими цели и способы общественного развития»,— подчеркнул депутат.