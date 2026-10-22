Главу КПРФ в Коми Михайлова арестовали на два месяца
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал главу отделения КПРФ в Коми Олега Михайлова по делу об оправдании терроризма. Об этом «Ъ» сообщили в партии.
Олега Михайлова задержали в Москве 21 октября. Отделение партии в Коми полагает, что основанием для этого стали публикации политика 2024 года о социологе Борисе Кагарлицком (признан иноагентом). Последний осужден по той же статье из-за видео о подрыве Крымского моста осенью 2022 года.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 205.2 УК. Она предусматривает до семи лет лишения свободы.