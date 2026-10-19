Ростовская АЭС: более 2500 исследований проведено в детском кабинете МРТ, открытом в Волгодонске при поддержке атомщиков
Поддержка учреждений здравоохранения для Росатома — приоритетное направление многолетней системной работы по улучшению социального климата атомграда.
Кабинет магнитно-резонансной терапии (МРТ), открытый в Волгодонске (городе расположения Ростовской АЭС филиала АО «Концерн Росэнергоатом») при поддержке атомщиков, принимает маленьких пациентов не только атомграда, но и всего востока Ростовской области. Еще полгода назад пациентам Детской городской больницы МРТ была недоступна — её приходилось делать в других медучреждениях. Новый МРТ-аппарат последнего поколения был выделен детской больнице в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году, однако само помещение не соответствовало строгим нормативам, предъявляемым к такому оборудованию. Установить аппарат в нем было невозможно. Больница обратилась за помощью к Ростовской АЭС. Атомщики помогли быстро и качественно: выполнили капитальный ремонт — демонтаж и возведение стен, произвели полную отделку помещения, электромонтажные работы, монтаж вентиляции и систем кондиционирования.
«Без поддержки Ростовской АЭС мы не смогли бы установить аппарат МРТ и начать на нем работать. Каждый день мы проводим высокоточную диагностику не только детям Волгодонска, но и приезжим пациентам из соседних районов. За полгода провели уже более 2500 исследований на новом аппарате», — отметила главный врач детской городской больницы Елена Стрельцова.
Магнитно-резонансная томография принципиально отличается от других методов диагностики. Процедура абсолютно безвредна и может проводиться даже новорождённым. Для маленьких пациентов с тяжёлыми заболеваниями это зачастую единственная возможность получить точный диагноз без риска для растущего организма.
«Мы не делим помощь на «важную» и «второстепенную». Когда речь идёт о здоровье детей — это всегда главное, это на первом плане. Социальные проекты, которые касаются жизни и здоровья жителей города и всего региона, были и остаются приоритетным направлением нашей работы в области социального партнёрства», — подчеркнула заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Светлана Цыба.
Ростовская АЭС и Концерн «Росэнергоатом» на протяжении многих лет реализуют масштабную программу поддержки здравоохранения в Волгодонске и районах Ростовской области. 70% от общего числа социальных проектов атомщиков направлены на улучшение качества медицинского обслуживания и модернизацию медучреждений. При поддержке атомной станции в больнице скорой медицинской помощи Волгодонска капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием пять отделений: приёмный покой, офтальмология, оториноларингология, эндоскопическое отделение, проведён ремонт хирургического отделения №2 с созданием урологической рентген-операционной, оснащённой высокотехнологичным оборудованием. До конца года там же, в БСМП, будет завершен ремонт отделения реанимации. Ранее выполнен капитальный ремонт отделения патологии новорожденных и недоношенных детей детской городской больницы (ныне педиатрическое отделение №2), оказана помощь детской инфекционной больнице. В детских медучреждениях Волгодонска вместе с атомщиками реализован проект «Бережливая поликлиника». С 2014 года при поддержке Ростовской АЭС начал свою работу центр адаптивной верховой езды «Добрая лошадка», где проходят реабилитацию дети с ментальными нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. И это лишь часть масштабной работы, направленной на развитие здравоохранения Волгодонска, которую ведут атомщики.
«Хочу подчеркнуть, что забота о здоровье и благополучии наших людей — это не сиюминутная, а стратегическая задача. Это жизненно необходимое дело, поэтому мы настроены вести такую работу постоянно», — подчеркнул генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
Поддержка Ростовской АЭС созвучна государственным задачам, реализуемым в рамках национальных проектов и социальной политики госкорпорации «Росатом». С 2025 года начата реализация национального проекта «Семья», ключевым механизмом которого стало развитие комплексной программы по охране материнства и детства, сбережению здоровья детей и подростков, модернизации детских поликлиник и больниц. В рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» предусмотрены переоснащение перинатальных центров, развитие программ реабилитации и совершенствование скрининговых программ для новорожденных. Ростовская АЭС вносит свой вклад в решение этих задач, обеспечивая доступность высокотехнологичной диагностики для маленьких пациентов Волгодонска и близлежащих районов.