Ростовская АЭС: более 2500 исследований проведено в детском кабинете МРТ, открытом в Волгодонске при поддержке атомщиков

Ростовская АЭС и Концерн «Росэнергоатом» на протяжении многих лет реализуют масштабную программу поддержки здравоохранения в Волгодонске и районах Ростовской области. 70% от общего числа социальных проектов атомщиков направлены на улучшение качества медицинского обслуживания и модернизацию медучреждений. При поддержке атомной станции в больнице скорой медицинской помощи Волгодонска капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием пять отделений: приёмный покой, офтальмология, оториноларингология, эндоскопическое отделение, проведён ремонт хирургического отделения №2 с созданием урологической рентген-операционной, оснащённой высокотехнологичным оборудованием. До конца года там же, в БСМП, будет завершен ремонт отделения реанимации. Ранее выполнен капитальный ремонт отделения патологии новорожденных и недоношенных детей детской городской больницы (ныне педиатрическое отделение №2), оказана помощь детской инфекционной больнице. В детских медучреждениях Волгодонска вместе с атомщиками реализован проект «Бережливая поликлиника». С 2014 года при поддержке Ростовской АЭС начал свою работу центр адаптивной верховой езды «Добрая лошадка», где проходят реабилитацию дети с ментальными нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. И это лишь часть масштабной работы, направленной на развитие здравоохранения Волгодонска, которую ведут атомщики.