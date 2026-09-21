В Ростове-на-Дону открылся световой маршрут «185 шагов в будущее», приуроченный к 185-летию Сбербанка и Дню города. Экспозиция размещена на пешеходной аллее Университетского переулка и будет доступна для жителей и гостей города в течение месяца.



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В церемонии открытия приняли участие управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин, представители СМИ, жители и гости города.

Световая экспозиция протяженностью около 50 метров работает ежедневно с 19:30. Маршрут построен как визуальное повествование, в котором использованы исторические сюжеты, изображения Ростова-на-Дону и современные световые технологии.

В экспозиции представлены сюжеты, связанные с историей страны и города: от появления первых сберегательных касс в 1841 году до современных технологий. Отдельные проекции посвящены Ростову-на-Дону. В частности, в маршруте показан фейерверк над стадионом «Ростов Арена», а завершается экспозиция изображением Андрея Матвеевича Байкова. 2026 год в Ростове-на-Дону посвящен памяти этого городского деятеля.

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«Ростов-на-Дону — город с богатой историей и культурным наследием. В “185 шагах в будущее” мы объединили исторические сюжеты с современными визуальными технологиями. Для нас было важно показать связь между прошлым и настоящим города», — сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин отметил связь истории города с развитием банковской и городской инфраструктуры.

«В то время, когда 185 лет назад появился Сбер, Андрею Матвеевичу Байкову было всего 10 лет. Позднее, уже приступив к управлению городом, он организовал в Ростове первый банк, провел уличное освещение, обеспечил водоснабжение и многое другое. Сегодня мы также объединяем усилия города, сообщества и бизнеса для развития Ростова», — сказал Александр Скрябин.

Маршрут расположен по адресу: Университетский переулок, 48/2А. Посетить экспозицию можно в течение месяца.