Независимые эксперты подтвердили экологическую безопасность Ростовской АЭС

Завершился второй этап ежегодного экологического тура с участием студентов и научных сотрудников Южного федерального университета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

В ходе экологической экспедиции в зоне наблюдения атомной станции преподаватели, студенты и научные сотрудники НИИ физики и физического факультета ЮФУ отобрали около 200 образцов почвы и провели порядка 500 измерений воздуха на определение гамма-фона.

Отбор проб осуществлялся на контрольных участках, расположенных на разном удалении от промплощадки атомной станции. Эти участки были определены в 1999 - 2000 годы во время предпускового мониторинга окружающей среды в зоне наблюдения Ростовской АЭС (входит в электроэнергетический дивизион ГК «Росатом»). Своими многолетними наблюдениями участники экотура поделились с журналистами Волгодонска прямо на одной из трех контрольных точек отбора проб. Научный руководитель экологической экспедиции — доктор биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник НИИ физики ЮФУ Елена Бураева рассказала, что ещё до пуска первого энергоблока Ростовской АЭС был измерен так называемый «нулевой фон» (естественный радиационный фон). «Экологические исследования территории расположения Ростовской АЭС не теряют своей актуальности. И после 25-летнего наблюдения, а именно столько времени прошло с момента пуска первого энергоблока атомной станции, можно с уверенностью сказать, что негативного воздействия на экосистемы Донского края Ростовская АЭС не оказывает», - отметила ученый-радиоэколог.

Результаты исследований, проведенных участниками экологического тура, войдут в материалы отчета о деятельности Ростовской АЭС за текущий год, различных статей, публикуемых научным и журналистским сообществом, а также лягут в основу дипломных работ студентов.

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«Экологическое благополучие — один из ключевых приоритетов развития современной России. В нашей стране активно реализуется комплекс мер, направленных на сохранение природных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду и формирование экологически ответственного общества. Обеспечение экологической безопасности в деятельности атомной станции – для нас тоже одно из приоритетных направлений. Ежегодно мы направляем значительные ресурсы на реализацию программы природоохранных мероприятий, проводим производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды, модернизируем оборудование, отправляем на переработку бумагу и картон, пластик, полиэтилен и стеклотару, осуществляем зарыбление водоема-охладителя и Цимлянского водохранилища. Результаты исследований независимых экспертов, которых мы ежегодно привлекаем к работе в зоне наблюдения атомной станции», — итог нашей системной работы», - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

По мнению генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, тенденция на постепенный переход к более эффективному и экологичному использованию углеводородных ресурсов налицо. И поэтому стремление к переходу на низкоуглеродные источники, будь то энергетика или транспорт, будет только усиливаться.