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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Культура

Путин наградил Российское театральное общество орденом за заслуги в культуре

Президент России Владимир Путин прибыл в Большой театр на десятый съезд Российского театрального общества. Он вручил организации орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Гавриил Григоров / РИА Новости

Глава государства напомнил, что в этом году Российскому театральному сообществу исполняется 150 лет. «Уважаемые друзья, поздравляю делегатов съезда и всех, кто служит отечественному театру, со знаменательным событием!»,— сказал президент.
Сегодня Союз театральных деятелей России был переименован в Российское театральное сообщество. Его председателем в преддверии съезда был переизбран актер Владимир Машков.