Путин наградил Российское театральное общество орденом за заслуги в культуре
Президент России Владимир Путин прибыл в Большой театр на десятый съезд Российского театрального общества. Он вручил организации орден «За заслуги в культуре и искусстве».
Глава государства напомнил, что в этом году Российскому театральному сообществу исполняется 150 лет. «Уважаемые друзья, поздравляю делегатов съезда и всех, кто служит отечественному театру, со знаменательным событием!»,— сказал президент.
Сегодня Союз театральных деятелей России был переименован в Российское театральное сообщество. Его председателем в преддверии съезда был переизбран актер Владимир Машков.