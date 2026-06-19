Четыре предпринимателя из Ростовской области стали победителями премии «Любимый малый бизнес»

Четыре представителя Ростовской области вошли в число победителей федерального этапа премии «Любимый малый бизнес», организованной Сбером. По итогам конкурса лауреаты получили по 1 млн рублей на развитие своего дела.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: салон красоты «Креатив» Фото: салон красоты «Креатив»

Обладателями гран-при стали салон красоты «Креатив» из села Чалтырь и парк «Лога» из хутора Старая Станица. Победителями федерального этапа также признаны резиденция Embargo Villa и магазин обуви Basarab из Ростова-на-Дону.

По данным организаторов, в третьем сезоне премии приняли участие более 42,7 тыс. предпринимателей со всей страны. По итогам федерального этапа были определены 100 лауреатов, каждый из которых получил по 1 млн рублей. Еще десять участников стали обладателями гран-при.

Основательница сети салонов красоты «Креатив» Эмма Исаян рассказала, что победа стала для нее неожиданностью.

«Когда сообщили о результатах, я сначала решила, что произошла ошибка. Для нашей команды это большое признание проделанной работы. В дальнейшем мы планируем развивать сервис и продолжать обучение сотрудников», — отметила предприниматель.

По сравнению с прошлым годом число участников премии выросло почти на 40%, а по сравнению с первым сезоном — более чем в 2,5 раза. Самыми популярными направлениями стали сервис и ремонт, розничная торговля продуктами питания, ресторанный бизнес, торговля товарами для дома, а также сельское хозяйство и животноводство.

Победителей определяли по нескольким критериям. Часть оценки формировалась на основе показателей деловой активности компаний, другая — по результатам анализа мотивационных эссе, отзывов клиентов и экспертной оценки представителей различных отраслей.

Антон Усачёв, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка, отметил, что в этом году представители Ростовской области получили четыре награды федерального этапа премии, включая два гран-при.

«Среди победителей — компании из разных сфер деятельности, работающие как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Это показывает высокий уровень предпринимательской активности в регионе и разнообразие успешно развивающихся бизнес-проектов», — сказал он.