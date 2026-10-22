«Единичный пропуск вовсе не означает провала»

К слову, в прошлом году завирусившийся челлендж был непримиримым. Он длился 75 сложных дней, и каждый из них включал по две тренировки, около четырех литров воды, полный отказ от алкоголя, читмилов и других поблажек. Ежедневно нужно было читать не меньше десяти страниц научно-популярной литературы, желательно о саморазвитии, и делать фотографии, фиксируя прогресс. За шаг влево или шаг вправо все достижения обнулялись, а пользователи начинали отчет сначала.