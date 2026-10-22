«Единичный пропуск вовсе не означает провала»
Анна Кулецкая — о том, что делать, чтобы привычки прижились
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Люди обожают дедлайны и новые начала. Этой осенью в соцсетях вертится новый челлендж для любителей пожестче к себе, ради больших перемен. Сегодня вы откладываете дела до очередного понедельника, бросаете занятия испанским и засиживаетесь допоздна. А через полгода выкладываете эффектное видео, на котором вы уже топ-менеджер с подтянутой фигурой, уверенным взглядом и новыми привычками. Как раз в этом суть теории шести месяцев.
Идея тренда проста. Вы выбираете цели и следующие 180 дней прокачиваете себя по этим направлениям. Не слишком много, чтобы не бросить затею на полпути, но и не слишком мало, чтобы не было грустно.
К слову, в прошлом году завирусившийся челлендж был непримиримым. Он длился 75 сложных дней, и каждый из них включал по две тренировки, около четырех литров воды, полный отказ от алкоголя, читмилов и других поблажек. Ежедневно нужно было читать не меньше десяти страниц научно-популярной литературы, желательно о саморазвитии, и делать фотографии, фиксируя прогресс. За шаг влево или шаг вправо все достижения обнулялись, а пользователи начинали отчет сначала.
Научные обзоры, посвященные формированию привычек, показывают, что сроки в 21 день, 75 или 180 слишком условны. Например, выпить стакан воды до завтрака проще, чем отправиться на пробежку. Исследователи советуют не рассчитывать на силу воли, выбрать одно действие и регулярно повторять его в похожих обстоятельствах. А единичный пропуск вовсе не означает провала, как уверяют тренды.