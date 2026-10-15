«Россети Юг» и КЭАЗ заключили соглашение о внедрении на энергообъектах передовых систем

По словам Алексея Рыбина, для того чтобы гарантировать качественное и надежное электроснабжение потребителей в регионах присутствия компании, надо делать ставку на российские технологии и продукцию. «Кооперация усилий – залог создания устойчивой и современной энергетической инфраструктуры. Отечественное силовое оборудование – автоматические выключатели и выключатели-разъединители – эксплуатируются на энергообъектах юга России. Мы намерены продолжить совместную работу по внедрению новых разработок», – подчеркнул гендиректор.