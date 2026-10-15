«Россети Юг» и КЭАЗ заключили соглашение о внедрении на энергообъектах передовых систем
На Международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН) в Москве генеральный директор ПАО «Россети Юг» Алексей Рыбин и председатель совета директоров Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) Андрей Канунников подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно направлено на развитие научно-технического сотрудничества в области проектирования и внедрения передовых систем энергетики и промышленной автоматизации объектов энергетической инфраструктуры.
Подписанный документ предусматривает полный цикл взаимодействия: от разработки, испытаний и сертификации инновационной продукции до практического внедрения и сервисного сопровождения.
По словам Алексея Рыбина, для того чтобы гарантировать качественное и надежное электроснабжение потребителей в регионах присутствия компании, надо делать ставку на российские технологии и продукцию. «Кооперация усилий – залог создания устойчивой и современной энергетической инфраструктуры. Отечественное силовое оборудование – автоматические выключатели и выключатели-разъединители – эксплуатируются на энергообъектах юга России. Мы намерены продолжить совместную работу по внедрению новых разработок», – подчеркнул гендиректор.
Сотрудничество охватывает широкий спектр задач, включая импортозамещение компонентов и развитие региональной сервисной инфраструктуры.
Андрей Канунников заметил, что технологический суверенитет начинается с прямой кооперации производителя и заказчика, когда отечественное оборудование создается с учетом реальных эксплуатационных задач. «Это прямой путь к сокращению зависимости от внешних поставок, повышению надежности энергоснабжения и получению качественного сервиса. В конечном счете такая кооперация позволяет повышать эффективность энергетической инфраструктуры страны и формировать технологические компетенции российской промышленности», – резюмировал глава совета директоров завода.