Власти Энергодара заявили, что город находится на грани гуманитарной катастрофы
Из-за постоянных ударов украинской армии Энергодар в Запорожской области оказался на грани гуманитарной катастрофы: город покинула половина жителей, вторая половина уже полтора месяца живет без газа. Об этом во время международного телемоста на площадке ОБСЕ заявил мэр города Максим Пухов.
«Обстановка остается для нас крайне тяжелой, крайне напряженной. По нашему мнению, она находится на грани гуманитарной катастрофы. Из-за этого с мая по октябрь из города выехала половина населения. Сейчас тут остается около 12 тыс. человек»,— отметил господин Пухов.
Он сообщил, что ВСУ пытаются организовать Энергодару транспортную блокаду, систематически минируя подъездные автодороги и нанося удары по гражданскому транспорту. По его словам, с мая было уничтожено более 300 легковых машин.
Не лучше складывается ситуация в топливно-энергетическом комплексе: украинские военные уничтожили в городе все автозаправочные станции, люди ездят за бензином в Мелитополь. Уничтожено электротехническое оборудование на трех подстанциях. Также ВСУ систематически бьют по резервным генераторам в детсадах и школах, медучреждениях и торговых объектах, газораспределительной инфраструктуре.
Господин Пухов также заявил, что в результате повреждения ответвления магистрального газопровода, который снабжает Энергодар и Каменско-Днепровский район, местные жители уже полтора месяца живут без газа. Это лишает их возможности не только нормально готовить пищу дома, но и согреться — отопительный сезон находится перед угрозой срыва.
«Для того чтобы ликвидировать последствия ударов, которые нанесены противником по газовой системе, необходимы довольно серьезные работы и время, в котором мы, к сожалению, ограничены, учитывая наступление холодов в ноябре. Также уничтожено электротехническое оборудование на наших трех подстанциях»,— подчеркнул господин Пухов.