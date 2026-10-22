Власти Энергодара заявили, что город находится на грани гуманитарной катастрофы

Не лучше складывается ситуация в топливно-энергетическом комплексе: украинские военные уничтожили в городе все автозаправочные станции, люди ездят за бензином в Мелитополь. Уничтожено электротехническое оборудование на трех подстанциях. Также ВСУ систематически бьют по резервным генераторам в детсадах и школах, медучреждениях и торговых объектах, газораспределительной инфраструктуре.