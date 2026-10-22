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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
ЭкономикаГосуправление

Тайное станет явным автоматически

Госдума поддержала открытие данных в ЕГРЮЛ после исчезновения у компаний санкционных рисков
Госдума 22 октября одобрила во втором чтении законопроект, упрощающий механизм возобновления доступа к закрытым из-за санкционных рисков данным об организациях из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Если основания для ограничения доступа к таким сведениям уже отпали, то «открыть» данные ФНС сможет в автоматическом режиме. Сейчас для этого требуется заявление от самой компании, что может вызывать злоупотребления.
Бизнес после исчезновения санкционных рисков уже не сможет прятать свои данные в ЕГРЮЛ

Бизнес после исчезновения санкционных рисков уже не сможет прятать свои данные в ЕГРЮЛ

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Правительственный законопроект об упрощении снятия режима закрытости данных о компаниях из ЕГРЮЛ принят 22 октября во втором чтении. Речь идет о сведениях об учредителях, директоре, филиалах и представительствах компании, а также о выданных юрлицам лицензиях. Возможность ограничивать доступ к данным в ЕГРЮЛ появилась в 2019 году для компаний, подпавших под санкции или зарегистрированных в Крыму. После этого опция закрытия информации расширилась — в том числе на юрлиц, против которых только могут быть введены санкции (при наличии «достаточных оснований» для этого — например, в силу работы с подсанкционными лицами).
Сейчас для закрытия данных организации обращаются в ФНС. Компании, в отношении которых введены или могут быть введены санкции, вносятся в список Минфина — такие организации должны раз в год подтверждать актуальность оснований для нахождения в таком перечне, иначе они исключаются из него. Впрочем, после того, как основания для закрытия данных в ЕГРЮЛ отпали, данные не открываются до тех пор, пока компания не направит в ФНС заявление о возобновлении доступа.
Согласно же принятому законопроекту, ФНС сможет автоматически восстанавливать доступ к данным ЕГРЮЛ, если оснований для их закрытия больше нет — заявление юрлица для этого уже не потребуется.
Сначала налоговые органы будут направлять компании уведомление об открытии данных — восстановление доступа будет возможно через три месяца после этого.
Необходимость в таких изменениях в пояснительной записке к проекту объясняется тем, что избыточное ограничение доступа к информации в ЕГРЮЛ вступает в конфликт с интересами бизнеса и госорганов. Так, возникают риски злоупотребления правом на закрытие данных в ЕГРЮЛ, а также ограничивается возможность «проявления должной осмотрительности» при выборе контрагентов — в частности, на предмет места нахождения контрагента по адресу «массовой» регистрации.

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По мнению советника адвокатского бюро КИАП Романа Суслова, законопроект предлагает «достаточно сбалансированно исправить перекос в сокрытии сведений из ЕГРЮЛ». Компании, добавляет он, могут начать злоупотреблять скрытностью и не торопиться подавать заявления о раскрытии информации. Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс добавляет, что сейчас закрытость сведений фактически бессрочна — многие компании, однажды ограничив доступ, к этому вопросу уже не возвращаются, даже когда основания давно отпали.
Юрист White Stone Анастасия Данилина считает, что механизм «оправдан с точки зрения повышения прозрачности ЕГРЮЛ, но его практическая ценность упирается в ясность критериев прекращения обстоятельств, послуживших основанием для ограничения доступа, и процедурных гарантий». Трехмесячный срок между уведомлением и фактическим открытием сведений, полагает старший юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Роман Билык, выступает защитным механизмом для бизнеса — за этот период компания может либо подтвердить сохранение рисков, либо скорректировать бизнес-процессы до того, как данные вновь станут публичными.
Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин отмечает, что объединение в целом поддерживает концепцию законопроекта, при этом механизм «нуждается в дополнительной правовой определенности».
По его словам, необходимо предусмотреть, что решение о возобновлении доступа принимается только после проверки прекращения всех применимых оснований ограничения доступа. Также, полагает Андрей Шубин, нужно установить требования к содержанию уведомления, включая указание конкретных сведений, предполагаемых к раскрытию, оснований такого решения и предполагаемой даты возобновления доступа, и предусмотреть специальный механизм представления юрлицом возражений.
Госдума
Санкции против России

Авторы

  • Евгения Крючкова
    Евгения Крючкова
    заместитель заведующего отделом