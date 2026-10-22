Тайное станет явным автоматически

Правительственный законопроект об упрощении снятия режима закрытости данных о компаниях из ЕГРЮЛ принят 22 октября во втором чтении. Речь идет о сведениях об учредителях, директоре, филиалах и представительствах компании, а также о выданных юрлицам лицензиях. Возможность ограничивать доступ к данным в ЕГРЮЛ появилась в 2019 году для компаний, подпавших под санкции или зарегистрированных в Крыму. После этого опция закрытия информации расширилась — в том числе на юрлиц, против которых только могут быть введены санкции (при наличии «достаточных оснований» для этого — например, в силу работы с подсанкционными лицами).