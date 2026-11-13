Главные новости к утру 13 ноября
Джаред Кушнер прокомментировал итоги переговоров по Украине
Суд в Москве приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы бывшего первого зампреда московского отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского. Его судили по делу о хищении на общую сумму около 95 млн руб. Он был признан виновным в двух эпизодах мошенничества.
С полуночи на подлете к Москве сбили 47 БПЛА, летевших в сторону Москвы. О последствиях мэр столицы Сергей Собянин не сообщил. Волгоград также был атакован — под удар БПЛА попало предприятие в промышленной зоне на юге города. На объекте произошли «локальные возгорания». Пострадавших нет. Повреждения от ударов БПЛА по Ростовской области зафиксировали в Ростове-на-Дону, в Аксайском и Азовском районах региона.
Власти Норвегии намерены закрыть въезд для профессиональных спортсменов и тренеров из России и Белоруссии, пока продолжаются боевые действия на Украине. Участников спортивных делегаций будут разворачивать на границе.
Центральное командование вооруженных сил США предупредило представителей Армии обороны Израиля о том, что Иерусалиму следует подготовиться к вероятному возобновлению боевых действий против Ирана. Об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники. В CENTCOM информацию опровергли.
Криптобиржа Binance полностью компенсировала средства пользователей, похищенные во время октябрьской хакерской атаки. На возмещение ущерба было направлено более $6,3 млрд из собственных резервов компании.