Гарри Кейн побил рекорд по количеству матчей за сборную Англии

Прежний рекорд по количеству матчей за сборную Англии принадлежал вратарю Питеру Шилтону. Он провел за национальную команду 125 встреч в период с 1970 по 1990 год. В пятерку лидеров по числу сыгранных матчей за сборную Англии также входят Уэйн Руни (120), Дэвид Бекхэм (115) и Стивен Джеррард (114).