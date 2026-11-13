Гарри Кейн побил рекорд по количеству матчей за сборную Англии
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн установил рекорд по количеству матчей за национальную команду. Это произошло в домашней игре 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА против сборной Хорватии, которая стала 126-й для форварда.
Матч проходил на лондонском стадионе «Уэмбли» под судейством датского арбитра Мортена Крога. Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу Англии. Кейн забил решающий гол на 64-й минуте. Также забитыми мячами отличились англичанин Морган Роджерс и хорват Лука Сучич.
Прежний рекорд по количеству матчей за сборную Англии принадлежал вратарю Питеру Шилтону. Он провел за национальную команду 125 встреч в период с 1970 по 1990 год. В пятерку лидеров по числу сыгранных матчей за сборную Англии также входят Уэйн Руни (120), Дэвид Бекхэм (115) и Стивен Джеррард (114).
33-летний Гарри Кейн — капитан национальной сборной Англии, нападающий немецкого клуба «Бавария». Является лучшим бомбардиром «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии за всю историю, а также вторым по количеству голов в Премьер-лиге. Футболист дважды получил «Золотую бутсу» в 2024 и 2024 годах. В 2026-м также стал обладателем «Золотого мяча» по версии France Football.