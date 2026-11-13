Конкуренция разогнала дисконты

Давление на цены Urals оказывают ограниченный спрос со стороны импортеров и высокая стоимость доставки, хотя ставки фрахта начали корректироваться, говорится в обзоре Argus. По данным аналитиков, аренда танкера для перевозки 100 тыс. тонн нефти из Приморска на западное побережье Индии и в северные порты Китая подешевела на $0,7, до $28,6–32,7 за баррель. Ставки фрахта для доставки партий по 80 тыс. тонн в Индию и Китай из Новороссийска снизились на $0,87, до $39,9–46,9 за баррель, для партий по 140 тыс. тонн — на $0,5, до $26,8–29,8 за баррель соответственно.