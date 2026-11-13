Конкуренция разогнала дисконты
Скидки на Urals в российских портах стали рекордными с весны 2023 года
Рост предложения ближневосточной нефти, ограничивающий спрос на российское сырье, и высокие ставки фрахта привели к росту дисконтов на Urals в портах отгрузки до максимума с апреля 2023 года. В Индии, которая в ноябре увеличила импорт нефти через Ормузский пролив, премия на Urals сменилась скидкой. Дальнейшее восстановление отгрузок ближневосточных сортов еще больше обострит конкуренцию за покупателей.
Скидки на Urals в портах Балтики и Новороссийске к Dated Brent за неделю к 6 ноября выросли на $2,95–2,15, до $31 и $33 за баррель соответственно, подсчитали в Argus. По данным агентства, дисконт стал максимальным с апреля 2023 года. Стоимость российской нефти в Приморске и Усть-Луге снизилась на $24,73, до $65,63 за баррель (FOB), вслед за падением мировых котировок, в Новороссийске — на $23,93, до $63,63 за баррель (FOB).
Давление на цены Urals оказывают ограниченный спрос со стороны импортеров и высокая стоимость доставки, хотя ставки фрахта начали корректироваться, говорится в обзоре Argus. По данным аналитиков, аренда танкера для перевозки 100 тыс. тонн нефти из Приморска на западное побережье Индии и в северные порты Китая подешевела на $0,7, до $28,6–32,7 за баррель. Ставки фрахта для доставки партий по 80 тыс. тонн в Индию и Китай из Новороссийска снизились на $0,87, до $39,9–46,9 за баррель, для партий по 140 тыс. тонн — на $0,5, до $26,8–29,8 за баррель соответственно.
180 миллионов тонн
составил экспорт нефти и газового конденсата из России в январе—сентябре 2026 года, по данным Argus.
На индийском рынке конъюнктура для Urals также ухудшилась. По данным Argus, стоимость российской нефти с поставкой на западное побережье Индии в декабре снизилась на $2,3, до $94,38 за баррель. Премия к Dated Brent впервые с августа сменилась дисконтом в размере $2,25 за баррель. Как отмечают в Argus, спрос индийских НПЗ на российское сырье остается ограниченным в условиях частичного восстановления предложения ближневосточной нефти. По данным Kpler, которые приводит Bloomberg, поставки нефти в Индию через Ормузский пролив в ноябре выросли до 2,1 млн баррелей в сутки (б/с), превысив импорт из РФ (1,8 млн б/с).
Премия на Urals с поставкой в порты провинции Шаньдун в Китае в декабре к февральским фьючерсам на Brent на бирже ICE сохранилась в размере $18 за баррель, по данным Argus, цена составила $114,69 за баррель.
Согласно S&P Global Commodities at Sea, в октябре Китай увеличил импорт российской нефти на 20% к сентябрю и почти на 43% год к году, до 1,57 млн б/с. Индия сократила закупки сырья из России на 67% относительно сентября и на 62% год к году, до 692 тыс. б/с.
Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что Индии восстановление поставок из Персидского залива позволило увеличить импорт иракской нефти, тогда как российское сырье остается менее конкурентоспособным из-за высокой стоимости перевозки, обусловленной военными рисками и дефицитом танкеров. В Китае, по его словам, спрос на российские сорта нефти стимулирует приближение нового года, когда окончится срок действия текущих квот на импорт сырья для переработчиков.
Экспорт Urals из портов Балтики по итогам 1–6 ноября остался примерно на уровне аналогичного периода предыдущего месяца — 1,5 млн б/с, или 1,3 млн тонн, приводит Argus в своем обзоре предварительные данные Vortexа и Kpler. Отгрузок казахстанского сорта Kebco не было с августа. Экспорт Urals, Kebco и Siberian Light из Новороссийска за 1–6 ноября также почти не изменился месяц к месяцу, оставшись на уровне 762 тыс. б/с (636 тыс. тонн).
«Наблюдаем рост конкуренции на мировом рынке нефти, и конкурентом для Urals выступают растущие поставки из стран Персидского залива»,— констатирует руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин считает нынешний рост транзита сырья через Ормузский пролив только возможным предвестником полноценного восстановления судоходства. В таком случае подешевеют не только Urals, но и основные марки нефти, и конкуренция за покупателей усилится на всех рынках сбыта, предупреждает аналитик.
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 7