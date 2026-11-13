С полуночи на подлете к Москве сбили 47 БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 47 беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
Над какими районами сбивают дроны, мэр не уточняет. О каких-либо последствиях от этих ударов также не сообщается.
Сейчас в Москве ограничена работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Они выпускают и принимают самолеты «по согласованию с соответствующими органами», сообщали в Росавиации. Такие же ограничения почти пять часов действовали в аэропорту Шереметьево. С трех часов ночи аэропорт работает в штатном режиме.