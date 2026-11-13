Глава Ростовской области сообщил о разрушениях и пожарах от ночного налета БПЛА
Ростовская область была атакована беспилотниками, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Повреждения от ударов БПЛА зафиксировали в Ростове-на-Дону, в Аксайском и Азовском районах области.
В Октябрьском районе Ростова-на-Дону из-за падения обломков дронов выбиты окна в пятиэтажном доме. Жильцов эвакуировали. В Советском районе города повреждено производственное помещение, где начался пожар на площади 20 кв. м. Жители города не пострадали.
В Аксайском районе области после падения обломков загорелось складское помещение на площади 1,5 тыс. кв. м. На месте работают экстренные службы, информация о возможных пострадавших уточняется.
В хуторе Колузаево Азовского района обломки дронов повредили кровлю, двери и остекление в четырех частных домах. Возгорания не произошло. Никто не пострадал.