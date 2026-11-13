Глава Ростовской области сообщил о разрушениях и пожарах от ночного налета БПЛА

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону из-за падения обломков дронов выбиты окна в пятиэтажном доме. Жильцов эвакуировали. В Советском районе города повреждено производственное помещение, где начался пожар на площади 20 кв. м. Жители города не пострадали.