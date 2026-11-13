Власти Венесуэлы отчитались о направлении 99% нефтедоходов на зарплаты и пенсии

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес раскрыла данные о нефтяных доходах страны. Согласно ее публикации в социальных сетях, с января по ноябрь поступления в бюджет Венесуэлы составили $15,6 млрд, из которых $15,1 млрд пришлось на продажу нефти и нефтепродуктов. По ее словам, 99% из заработанного были направлены на выплату зарплат работникам госсектора и пенсий.