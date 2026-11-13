Власти Венесуэлы отчитались о направлении 99% нефтедоходов на зарплаты и пенсии
И. о. президента Венесуэлы Дельси Родригес раскрыла данные о доходах от нефти
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес раскрыла данные о нефтяных доходах страны. Согласно ее публикации в социальных сетях, с января по ноябрь поступления в бюджет Венесуэлы составили $15,6 млрд, из которых $15,1 млрд пришлось на продажу нефти и нефтепродуктов. По ее словам, 99% из заработанного были направлены на выплату зарплат работникам госсектора и пенсий.
Продажа продукции горнодобывающего сектора принесла за тот же период $336 млн, газа и авиатоплива — около $103 млн, прочие поступления достигли $15,7 млн, написала госпожа Родригес в Telegram. На выплату пенсий, а также зарплат госслужащим и бюджетникам было направлено $14,7 млрд, еще $150,5 млн ушло на «операционные расходы правительства». На счетах правительства сейчас остается $743 млн.
В конце августа этого года президент США Дональд Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории», подчеркнув, что теперь США будут контролировать большую часть из 65 млрд баррелей венесуэльской нефти. В свою очередь, Дельси Родригес заявила, что соглашение затрагивает 55% добываемой нефти, предусматривает инвестиции в 17 стратегических месторождений в объеме более $100 млрд и принесет свыше $209 млрд налоговых поступлений.