Норвегия запретит въезд российским и белорусским спортсменам
Власти Норвегии намерены закрыть въезд для профессиональных спортсменов и тренеров из России и Белоруссии, пока продолжаются боевые действия на Украине. Участников спортивных делегаций будут разворачивать на границе — Минюст в ближайшее время направит соответствующее указание полиции и иммиграционной службе, сообщили в правительстве королевства.
В норвежском правительстве заявили, что «российский профессиональный спорт тесно связан с российскими властями», из-за чего рассматривать его в отрыве от боевых действий на Украине невозможно. Белоруссия же «оказывает поддержку и содействует ведению боевых действий», отметили в правительстве. Запрет на въезд вступит в силу в ближайшее время, указано в пресс-релизе.
В октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить сборные России к мировым турнирам. В ответ нацфедерации хоккея Норвегии, Дании, Швеции, Чехии, Финляндии и Австрии отказались играть на ЧМ-2027 против россиян. Правительство Канады запретило российским хоккеистам играть на молодежном мировом первенстве. В четверг власти Финляндии ограничили въезд в страну для спортсменов из России.