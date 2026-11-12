Норвегия запретит въезд российским и белорусским спортсменам

Власти Норвегии намерены закрыть въезд для профессиональных спортсменов и тренеров из России и Белоруссии, пока продолжаются боевые действия на Украине. Участников спортивных делегаций будут разворачивать на границе — Минюст в ближайшее время направит соответствующее указание полиции и иммиграционной службе, сообщили в правительстве королевства.