Кушнер заявил о значимом прогрессе в переговорах по Украине

Посланник сообщил, что Москва и Киев согласились расширить следующий раунд переговоров и подключить к нему представителей европейских стран. Это позволит обсудить общие механизмы послевоенной безопасности в Европе наряду с территориальными вопросами между Россией и Украиной, написал господин Кушнер в соцсети X.