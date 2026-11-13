Кушнер заявил о значимом прогрессе в переговорах по Украине
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер подвел итоги переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, которые проходили в последние дни в Абу-Даби, Москве и Дублине. Он заявил, что стороны добились значимого прогресса — лучше поняли позиции друг друга и наметили план дальнейших действий.
Посланник сообщил, что Москва и Киев согласились расширить следующий раунд переговоров и подключить к нему представителей европейских стран. Это позволит обсудить общие механизмы послевоенной безопасности в Европе наряду с территориальными вопросами между Россией и Украиной, написал господин Кушнер в соцсети X.
Представитель США добавил, что никакие общие договоренности по европейской безопасности не будут окончательно утверждены без учета интересов безопасности Украины. Он заверил, что любые подобные решения, за исключением гуманитарных, станут окончательными, только если стороны подпишут всеобъемлющее соглашение.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби проходили 10-11 ноября. В Москве 12 ноября прошла встреча президента России Владимира Путина с Джаредом Кушнером и его коллегой Стивом Уиткоффом. Сегодня ночью завершилась встреча спецпосланников США с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также состоялись их консультации с советниками по нацбезопасности Украины, Германии, Италии, ЕС, Франции, Ирландии и Польши.
Во время переговоров в ОАЭ Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Вчера Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке, которая находится в ДНР, по аналогии с недавней операцией в Алешках. Дата следующих переговоров, в которых должны будут поучаствовать представители европейских стран, пока не объявлялась.