Хакеры взломали системы производителя дронов для Бундесвера и ВСУ Quantum Systems
Хакеры взломали корпоративные сети немецкого производителя БПЛА Quantum Systems
Хакеры атаковали корпоративные сети немецкого производителя беспилотников Quantum Systems. Об этом сообщают Financial Times и Der Spiegel.
Quantum Systems обеспечивает вооруженные силы Германии беспилотниками нескольких моделей. Кроме того, компания на протяжении нескольких лет поставляет беспилотники на Украину. Там у нее открыты собственные производственные площадки и совместные предприятия.
По данным изданий, злоумышленникам удалось проникнуть во внутреннюю инфраструктуру мюнхенской компании. Они разместили на сервере производителя вредоносную программу, замаскированную под официальное обновление ПО, которое используется для планирования полетов разведывательных дронов Quantum Vector.
Поддельный патч успел разойтись по серверам Бундесвера и других клиентов компании, где его выявили во время проверки. Из-за атаки вооруженные силы Германии временно приостанавливали полеты всего парка беспилотников этого производителя. По данным властей, личности организаторов атаки пока не установлены.
В Quantum Systems подтвердили, что в конце октября компания столкнулась с «активной кибератакой со стороны враждебных субъектов». Представитель компании заверил, что сейчас рисков при эксплуатации БПЛА нет.