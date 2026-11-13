Хакеры взломали системы производителя дронов для Бундесвера и ВСУ Quantum Systems

Поддельный патч успел разойтись по серверам Бундесвера и других клиентов компании, где его выявили во время проверки. Из-за атаки вооруженные силы Германии временно приостанавливали полеты всего парка беспилотников этого производителя. По данным властей, личности организаторов атаки пока не установлены.