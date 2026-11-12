Промышленное предприятие загорелось от атак БПЛА на юге Волгограда
Волгоград был атакован украинскими беспилотниками. Под удар попало предприятие в промышленной зоне на юге города. Из-за падения обломков дронов на объекте произошли «локальные возгорания». Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
На каком именно предприятии произошел пожар, господин Бочаров не уточнил. Пострадавших нет. Жилые здания повреждены не были, приводит комментарий губернатора пресс-служба администрации области.
Господин Бочаров назвал атаку на регион массированной. Силы ПВО продолжают отражать налет БПЛА, добавил он.