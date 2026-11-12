Промышленное предприятие загорелось от атак БПЛА на юге Волгограда

Волгоград был атакован украинскими беспилотниками. Под удар попало предприятие в промышленной зоне на юге города. Из-за падения обломков дронов на объекте произошли «локальные возгорания». Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.