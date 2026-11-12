Экс-зампреда московского «Динамо» приговорили к 5,5 года колонии

Адвокат подсудимого в Алексей Ралдугин заявил “Ъ”, что намерен обжаловать приговор, который назвал «несправедливым» и вынесенным «на основе сфальсифицированного обвинения». Он высказал мнение, что «перед судом стояла задача закончить процесс по этому, в целом, рядовому делу в самые короткие сроки», для чего, по его мнению, судья вынесла решение об изменении меры пресечения подсудимому на заключение под стражу. И Михалевского «из больницы фактически привезли на суд, где в течение нескольких часов, отказав во всех ходатайствах, судья завершила разбирательство и сразу огласила приговор». Адвокат назвал это для «рядового дела» «беспрецедентным случаем». Он выразил обеспокоенность состоянием здоровья подзащитного, который «рискует оказаться без необходимой помощи».