Экс-зампреда московского «Динамо» приговорили к 5,5 года колонии
Как стало известно “Ъ”, Тушинский суд Москвы приговорил к пяти с половиной года лишения свободы в колонии общего режима бывшего первого зампреда московского отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского по делу о хищении на общую сумму около 95 млн руб. Он был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до десяти лет колонии).
Гражданские иски о возмещении материального ущерба и морального вреда на сумму 81 млрд руб. от потерпевшей Сюзанны Фавахири и 220,2 млн руб. от Александра Багиряна суд удовлетворил частично, взыскав в их пользу 36,2 млн и 58,2 млн руб.
Как ранее сообщал “Ъ”, предъявленные подсудимому два эпизода связаны с хищением в 2016–2017 годах 50-процентной доли двух соучредителей столичного ООО «Андим», владевшего бывшим пионерлагерем «Зорька» и землей в районе Киевского шоссе. По версии следствия, путем махинаций все имущество компании стоимостью свыше 400 млн руб. было выведено на подконтрольную фигуранту организацию, а потерпевшие ничего не получили. Речь идет о доле в 30,83%, собственником которой являлся дальний родственник подсудимого Александр Багирян, а также о 19,17% уставного капитала, владелицей которых была гражданка Австрии, проживающая в США, Сюзанна Фавахири.
Несмотря на то что сами потерпевшие оценили причиненный им ущерб в $4,2 млн ($1,5 млн и $2,7 млн), проведенная по делу экспертиза определила причиненный госпоже Фавахири ущерб в 36,2 млн руб., а господину Багиряну — в 58,2 млн руб. Сам господин Михалевский в суде свою вину не признал, считая, что его отношения с потерпевшими носят гражданско-правовой характер. Его адвокат просил подзащитного оправдать. Владимир Михалевский в суде отказался давать показания, ссылаясь на плохое самочувствие. Обвинение просило приговорить его к шести с половиной годам колонии со штрафом в 1,5 млн руб.
В начале процесса подсудимый находился под домашним арестом, но 9 ноября суд перевел его в СИЗО в связи с тем, что Михалевский нарушил условия ранее избранной ему меры пресечения. Ранее динамовец уже становился фигурантов двух уголовных дел, однако не понес наказание из-за истечения срока давности.
Адвокат подсудимого в Алексей Ралдугин заявил “Ъ”, что намерен обжаловать приговор, который назвал «несправедливым» и вынесенным «на основе сфальсифицированного обвинения». Он высказал мнение, что «перед судом стояла задача закончить процесс по этому, в целом, рядовому делу в самые короткие сроки», для чего, по его мнению, судья вынесла решение об изменении меры пресечения подсудимому на заключение под стражу. И Михалевского «из больницы фактически привезли на суд, где в течение нескольких часов, отказав во всех ходатайствах, судья завершила разбирательство и сразу огласила приговор». Адвокат назвал это для «рядового дела» «беспрецедентным случаем». Он выразил обеспокоенность состоянием здоровья подзащитного, который «рискует оказаться без необходимой помощи».
Ранее, изменяя меру пресечения господину Михайловскому, суд указал, что он страдает только хроническими заболеваниями, а у суда нет данных, что его состояние здоровья препятствует содержанию по стражей.