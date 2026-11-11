Трамп заявил о провале попытки демократов объявить импичмент Хегсету
Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в злоупотреблении властью и призвал ее остановить. Так он прокомментировал попытку объявить импичмент министру войны Питу Хегсету.
«Попытка демократов объявить импичмент министру войны Питу Хегсету с треском провалилась… Демократы продолжают превращать США в оружие против своих оппонентов и злоупотреблять властью. С этим нужно покончить!» — написал американский президент в Truth Social.
10 ноября Палата представителей отклонила попытку объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету. На процедурном голосовании со счетом 211 против 204 конгрессмены заблокировали проект резолюции.
Автором резолюции выступил республиканец Томас Месси. В документе представлены восемь обвинений. Они касаются конфликта с Ираном, ударов по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море, атак США по Йемену и экстрадиции бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.