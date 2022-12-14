Сегодня в городском выставочном зале на улице Кирова пройдет церемония прощания с известным воронежским политиком Галиной Кудрявцевой. В ночь на 13 декабря у нее остановилось сердце. Члену Общественной палаты города было 77 лет, из которых около половины госпожа Кудрявцева посвятила решению проблем воронежцев. За это время она была депутатом гордумы в четырех созывах, «локомотивом» трех партий на выборах различных уровней, создала свой блок и дважды оказывалась второй по итогам голосования за пост мэра Воронежа. Коллеги «легендарной» Галины Кудрявцевой называли ее Маргарет Тэтчер, поясняя, что «она была на порядок сильнее многих мужчин» во власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Галина Кудрявцева умерла в ночь на 13 декабря в одной из воронежских больниц, куда попала из-за проблем с сердцем. Оно давно тревожило политика, но выдержало 77 лет, полных борьбы и состязаний.

Политическую карьеру госпожа Кудрявцева начинала в КПСС, которую не оставила даже в 90-х. Напротив, в 1991 году она стала одним из инициаторов создания регионального отделения КПРФ, избиралась секретарем комитета партии Советского района, членом областного комитета. Но в 1999-м была исключена из коммунистической партии за неподчинение указаниям руководителей обкома. К этому моменту она уже два года была депутатом муниципального совета, который вскоре стал называться городской думой, а госпожа Кудрявцева переизбиралась в нее по своему округу в 2001, 2005 и 2010 годах.

Она постоянно выступала против повышения тарифов на коммунальные услуги и не раз судилась за это с мэрией. Так, в 2002–2003 годах депутат обязала администрацию отменить кратный рост платы — на 250–500%. Причем после первого в стране бунта против всероссийской реформы ЖКХ глава города Александр Ковалев сам отменил свои же постановления, но с 1 мая 2002 года. Тогда депутат потребовала вернуть воронежцам плату за март—апрель. По данным мэрии, на это требовалось около 40 млн руб.

После отставки мэра Александра Ковалева в 2003 году Галина Кудрявцева планировала побороться за этот пост, но горизбирком отказал ей в участии в предвыборной гонке. Депутат обвинила губернатора Владимира Кулакова в использовании административного ресурса в пользу главы Коминтерновского района Ивана Образцова. По ее словам, всем бюджетным организациям было дано задание «обеспечить голосование» за него, «иначе им можно ставить крест на карьере». Она призвала воронежцев голосовать против всех кандидатов, но затем активно поддерживала вице-спикера облдумы Бориса Скрынникова. Тот в 2004 году победил на выборах, однако был раскритикован госпожой Кудрявцевой за слабохарактерность при первых же кадровых назначениях. По ее мнению, на мэра влияли областные власти и правоохранительные органы.

В 2003 году она баллотировалась в Госдуму, но заняла второе место после тогдашнего лидера реготделения «Единой России» Александра Сысоева. В 2004 году на выборах губернатора попыталась составить конкуренцию действующему главе региона Владимиру Кулакову (52,5%) и заняла третье место, уступив секретарю обкома КПРФ Сергею Рудакову. Госпожа Кудрявцева набрала тогда 14,6% голосов.

Еще 20 лет назад она утверждала, что мэр должен быть хозяйственником, а не политиком. В 2003 году гордума приняла новую редакцию устава города, в которой регламентировались выборы главы. Дискуссию вызвало предложение депутата Александра Болдырева о выборах в два тура, а не в один, который «играет на руку только кандидатам от коммунистов». «Какая разница, коммунист мэр или нет. Мэр по помойкам должен лазить, а не политиканствовать. Он должен быть хозяйственником»,— парировала Галина Кудрявцева. В итоге остались выборы в один тур, а в конце 2016 года они были заменены на конкурс.

На выборах в облдуму 2005 года возглавляемый Галиной Кудрявцевой местный блок «Справедливость» преодолел пятипроцентный барьер и получил два мандата. Но она предпочла остаться депутатом гордумы.

Госпожа Кудрявцева не боялась публичных заявлений, отмечая, что всегда готова отвечать за них в суде. «Свинья всегда грязь найдет! Есть люди, которые увлекаются спортом, есть болельщики, но участники азартных игр — больные люди, страдающие тяжелой зависимостью, которая сродни наркотической. Им нужно помогать, в том числе и на законодательном уровне. Однако всегда есть люди, которые хотят кушать и зарабатывать на чужих слабостях. Поэтому региональными законами о запрете игорного бизнеса, как мне представляется, зло побороть до конца невозможно. Найдется что-то, в чем проявится его сущность»,— так политик прокомментировала запрет игровых автоматов в 2007 году.

В марте 2008 года Галина Кудрявцева (с 16,14% голосов, или более 76 тыс.) уступила на выборах мэра Воронежа спикеру гордумы Сергею Колиуху. Он набрал 31,08%, а занявший третье место Виктор Витиник — 13,83%. При этом всего в кампании участвовали 13 кандидатов, а пришли их выбирать 58% горожан. Госпожа Кудрявцева тогда говорила о фальсификациях и скупке голосов, но не стала оспаривать результаты выборов. «Когда люди продавали голоса, они тоже делали выбор»,— объяснила она. На следующих выборах мэра в сентябре 2013 года Галина Кудрявцева, выдвинутая «Альянсом зеленых», вновь оказалась второй с результатом 26,68% (51,3 тыс. голосов), уступив нынешнему губернатору Александру Гусеву. Он тогда набрал 43,62% (84 тыс.) голосов, а занявший третье место коммунист Константин Ашифин 18,34% (35,3 тыс.).

В 2010 году политик баллотировалась в облдуму от «Справедливой России», но партия не преодолела проходной семипроцентный барьер, при этом получив один мандат. Он достался бизнесмену Анатолию Шмыгалеву.

Пожалуй, наиболее чувствительное поражение политик потерпела в сентябре 2015 года на выборах в гордуму. В кампанию она вступала как самовыдвиженец (в 2010 году зарегистрировала ВРОО «Блок Галины Кудрявцевой»), не обращая внимания на изменившиеся границы округа в Советском районе. Однако больше всего голосов на его участках получил малоизвестный единоросс Алексей Золотарев (2588 голосов против 1667). Свое поражение госпожа Кудрявцева объяснила происками избиравшегося по соседнему девятому округу Александра Провоторова: «У него оказалась маленькая душонка. Когда мы договаривались, кто и в какой части Советского района пойдет на выборы, я ему во всем уступила. Обязались, что в округе, по которому я пойду, они не станут применять никакие технологии, будут честные выборы. Поэтому и особенной агитации у меня не было». В нынешнем году Александр Провоторов был осужден за мошенничество в ходе избирательной кампании-2020, но по заявлению другого депутата-единоросса Александра Жукова.

Вскоре госпожа Кудрявцева стала членом Общественной палаты Воронежа и больше не участвовала в выборах.

«Она была на порядок сильнее многих наших мужчин. Не зря у нее была теневая кличка Маргарет Тэтчер. Великая женщина, такие у нас в городе и области, может, и есть, но я не знаю. Если бы ее слушали, Воронеж был бы другим городом. Все, что она предсказывала,— все сбылось. Она была народным депутатом и работала на людей, а не на свой кошелек»,— считает один из ближайших сподвижников Галины Кудрявцевой и экс-депутат гордумы Федор Ковалев.

«Мы начинали знакомство не очень хорошо. Был достаточно сложный период в отношениях. Когда выборная горячка прошла, то мы встретились, все обсудили. Было понятно, что нас пытаются поругать. Потом мы конструктивно общались, даже совместные акции устраивали, например, митинг против отмены выборов мэра. Я относился к ней с большим пиететом. Это реальный политик, я думал, ее энергии хватит еще надолго»,— сказал вчера депутат гордумы, бизнесмен Константин Ашифин.

Губернатор Александр Гусев выделил «смелость» Галины Кудрявцевой, которая «открыто говорила о недостатках» и «активно боролась за то, чтобы в жизни становилось меньше фальши и несправедливости»: «Согласен с теми, кто называет Галину Кудрявцеву легендарным воронежским политиком».

Андрей Цветков, Александр Прытков, Сергей Толмачев