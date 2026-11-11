Посольство России следит за судьбой экстрадированного в США россиянина

Посольство России в США следит за судьбой россиянина Михаила Ларгина, которого экстрадировали в США из Коста-Рики. Его обвиняют в обходе американских экспортных ограничений против Венесуэлы. Об этом сообщил глава пресс-службы российского диппредставительства в Вашингтоне Андрей Бондарев.