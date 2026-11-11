Посольство России следит за судьбой экстрадированного в США россиянина
Посольство России в США следит за судьбой экстрадированного Михаила Ларгина
Посольство России в США следит за судьбой россиянина Михаила Ларгина, которого экстрадировали в США из Коста-Рики. Его обвиняют в обходе американских экспортных ограничений против Венесуэлы. Об этом сообщил глава пресс-службы российского диппредставительства в Вашингтоне Андрей Бондарев.
В разговоре с «РИА Новости» глава пресс-службы уточнил, что дипломаты поддерживают контакт с соотечественником и его адвокатом, оказывая всю необходимую консульско-правовую помощь.
Россиянин сейчас содержится в следственном изоляторе Майами, добавил господин Бондарев. «Рассмотрение дела по существу с участием коллегии присяжных пройдет в суде по южному округу штата Флорида 14 декабря»,— добавил дипломат.