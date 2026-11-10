В Литве объявили воздушную тревогу из-за неопознанного объекта
Власти Литвы объявили воздушную тревогу в Вильнюсском и Утенском уездах из-за неопознанного объекта, движущегося со стороны Белоруссии. Об этом сообщила телерадиокомпания LRT. Предупреждение власти разослали около 23:00 10 ноября (00:00 мск 11 ноября).
Глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сообщил телерадиокомпании LRT, что в момент рассылки уведомлений объект находился примерно в 30–50 км от литовской границы, а затем двигался через район Игналины. «На данный момент трудно сказать, беспилотник это или какой-то другой объект»,— сказал он.
По его словам, сейчас речь идет об одном объекте. Истребители НАТО приведены в готовность. «Если будет принято решение поднять истребители в воздух и нейтрализовать цель, именно это и будет сделано»,— добавил он.
На время действия предупреждения работа Вильнюсского аэропорта и использование воздушного пространства вокруг него были ограничены. Около 23:45 (00:45 мск) тревогу отменили в Вильнюсском уезде, а примерно через 10 минут — в Утенском. Аэропорт Вильнюса возобновил работу, однако предупредил о возможных задержках и отменах рейсов.
По информации гостелерадио Латвии (LSM), уведомления о вероятной воздушной угрозе получили также жители Краславского и Лудзенского районов страны.