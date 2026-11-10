В Литве объявили воздушную тревогу из-за неопознанного объекта

На время действия предупреждения работа Вильнюсского аэропорта и использование воздушного пространства вокруг него были ограничены. Около 23:45 (00:45 мск) тревогу отменили в Вильнюсском уезде, а примерно через 10 минут — в Утенском. Аэропорт Вильнюса возобновил работу, однако предупредил о возможных задержках и отменах рейсов.