Глава воронежских коммунистов выступил в суде по уголовному делу журналиста

В Центральном райсуде Воронежа в рамках рассмотрения уголовного дела журналиста Александра Пирогова с показаниями выступил руководитель фракции КПРФ в областной думе и первый секретарь обкома партии Андрей Рогатнев. Заседание посетил корреспондент «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции КПРФ в областной думе и первый секретарь обкома партии Андрей Рогатнев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Руководитель фракции КПРФ в областной думе и первый секретарь обкома партии Андрей Рогатнев

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, господина Пирогова обвиняют в клевете на теперь уже бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Маркова (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ; до пяти лет лишения свободы). По версии регионального управления Следственного комитета, в серии публикаций в изданиях «Экономика Черноземья и жизнь регионов» и «Воронежские новости» журналист обвинил парламентария в тяжких и особо тяжких преступлениях. В статьях журналист утверждал, что политик, занимавший ранее должности в органах исполнительной власти региона, курировал местных оппозиционеров, входивших в признанную впоследствии экстремистской организацию, обманывал коллег, за деньги организовывал протесты и контролировал работу большинства местных СМИ.

Один из эпизодов дела касается бывшего депутата Семилукского райсовета от КПРФ Нины Беляевой, признанной иностранным агентом и внесенной в список террористов и экстремистов после выступления против проведения специальной военной операции на территории Украины. В статье, написанной после скандала с ее заявлением, Александр Пирогов описывает ее как продукт курируемого господином Марковым внутриполитического блока, который, по мнению автора, заигрывал с несистемными активистами и оппозиционными деятелями, в том числе при помощи выборов в Семилуках.

Андрей Рогатнев был вызван в суд как свидетель защиты. Депутат несколько раз резко осудил бывшего депутата Семилукского райсовета, подчеркнув, что она не состояла в КПРФ, а некоторые члены партии и вовсе выступали против ее выдвижения. «Я уверен, что определенные силы лоббировали избрание ее депутатом, что в итоге вылилось в этот скандал 2022 года, который найдет свою оценку»,— сказал в суде Андрей Рогатнев. Он конкретно не назвал, о каких силах идет речь, допустив, что они могли быть связаны с управлением региональной политики Воронежской области.

Также Андрей Рогатнев вспомнил, что в 2011 году Нина Беляева (признана иностранным агентом и внесена в перечень террористов и экстремистов) «подбивала» местных коммунистов организовать протесты против выборов в Государственную думу. Тогда, по его словам, она якобы со ссылкой на господина Маркова гарантировала безопасность для таких мероприятий.

На следующем заседании 8 октября в суде выступит еще один свидетель со стороны защиты — депутат облдумы от КПРФ и второй секретарь обкома Денис Рослик. Ранее в статусе депутата Госдумы в суде принимал участие сам Андрей Марков. В качестве свидетелей обвинения по делу Александра Пирогова выступали вице-губернатор Дмитрий Маслов, бывший глава управления региональной политики Александр Холод, экс-глава УФСБ Александр Андреев, а также экс-вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин, который отбывает 10-летний срок в колонии в Кировской области.

Сергей Толмачев