Китайский импорт вышел на новый рекорд
Мониторинг мировой экономики
Объем внешней торговли КНР в октябре достиг $719,4 млрд, увеличившись на 37,9% в годовом выражении, сообщило Главное таможенное управление Китая. Экспорт вырос на 35,2%, до $412,3 млрд, импорт — на 41,6%, до $307,1 млрд. Темпы увеличения импорта стали максимальными с мая 2021 года. В результате торговый профицит КНР сократился до $105,3 млрд — до минимума с мая этого года.
В целом за январь—октябрь импорт вырос на 29% к сопоставимому периоду 2025 года — до $2,7 трлн, а экспорт — на 22,7%, до $3,8 трлн. Положительное сальдо торгового баланса КНР за десять месяцев достигло $1,04 трлн, годом ранее оно составляло $964,8 млрд.
Рост импорта обычно трактуется аналитиками как один из признаков оживления внутреннего спроса, однако в случае КНР октябрьская статистика скорее указывает на удорожание ввозимых товаров. Так, импорт нефти в денежном выражении вырос на 41% год к году, до $34,1 млрд, тогда как физический объем сырья сократился на 13,3%, до 41,9 млн тонн. Закупки газа (природного и СПГ) выросли в стоимостном выражении на 50,2%, до $6,24 млрд, при росте физических объемов всего на 2,4%, до 10,01 млн тонн.
По-прежнему главным источником экспортной выручки Китая в октябре оставалась высокотехнологичная продукция. Поставки интегральных схем выросли в денежном выражении на 137,1%, до $39,6 млрд, компьютерной техники — на 114,8%, до $34,9 млрд, автомобилей — на 37,6%, до $19,7 млрд.
Профицит КНР в торговле с крупнейшими партнерами продолжил в октябре расширяться. Положительное сальдо торговли с Евросоюзом расширилось с $21,8 млрд до $33,4 млрд. Китайский экспорт в ЕС вырос на 24,4% год к году, до $54,6 млрд, тогда как импорт европейских товаров сократился на 4,2%, до $21,2 млрд. Профицит в торговле с США увеличился на $7,9 млрд, до $32,7 млрд: экспорт вырос на 32,9%, до $46,4 млрд, импорт — на 34,9%, до $13,7 млрд.
Иная картина сложилась в торговле с Россией: дефицит расширился с $2,5 млрд годом ранее до $5,4 млрд. Импорт российских товаров вырос на 51,4% год к году, до $16,7 млрд, тогда как китайский экспорт в РФ прибавил 31,8% и достиг $11,2 млрд.
На общие торговые показатели КНР в октябре дополнительно повлияло укрепление юаня. К концу месяца курс китайской валюты достиг 6,659 юаня за доллар — максимума с июня 2022 года. Укрепление юаня таким образом увеличило долларовый эквивалент внешнеторговых операций.
Газета «Коммерсантъ» №208от 11.11.2026, стр. 2