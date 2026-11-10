Китайский импорт вышел на новый рекорд

Рост импорта обычно трактуется аналитиками как один из признаков оживления внутреннего спроса, однако в случае КНР октябрьская статистика скорее указывает на удорожание ввозимых товаров. Так, импорт нефти в денежном выражении вырос на 41% год к году, до $34,1 млрд, тогда как физический объем сырья сократился на 13,3%, до 41,9 млн тонн. Закупки газа (природного и СПГ) выросли в стоимостном выражении на 50,2%, до $6,24 млрд, при росте физических объемов всего на 2,4%, до 10,01 млн тонн.