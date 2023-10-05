Воронежский депутат Андрей Марков написал заявление на «Блокнот Воронеж»

Воронежский депутат Государственной думы от «Единой России» Андрей Марков обратился в Следственный комитет России с заявлением о клевете после публикации местного издания «Блокнот Воронеж». В июле портал опубликовал текст, в котором парламентария назвали уклонистом из-за того, что во время работы в УФСБ он не ездил в командировки в Чечню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Парламентарий подтвердил «Ъ-Черноземье» факт подачи заявления. Оно является продолжением другого ранее поданного им заявления на другое воронежское издание, по которому возбуждено уголовное дело.

Главный редактор сети порталов «Блокнот» Дмитрий Носков сказал «Ъ-Черноземье», что заявление подано, насколько ему известно, по поводу публикации сведений, которые распространялись ранее. «Самый бесполезный депутат Госдумы от Воронежской области (по моему рейтингу) обратился с заявлением о клевете на самое интересное издание Воронежа (по версии института общественного мнения “Квалитас”), — говорит Дмитрий Носков. — Пиарится за наш счет, скорее всего. Кто он? И кто мы? В целом: нас — рать». Он также предположил, что Андрей Марков с помощью заявления хочет показать, что «Блокнот» не входит в сетку так называемых «марковских» СМИ. «Чтобы доказать лояльность Гусеву вызывает огонь на себя. Шквальный», — резюмировал Дмитрий Носков.

Владимир Зоркий

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