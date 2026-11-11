Число сбитых беспилотников в Ленинградской области достигло 141
Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 92 беспилотника
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом 141 беспилотника. Ранее он писал о 92 сбитых БПЛА. Глава региона добавил, что «боевая работа продолжается».
Примерно в 00:20 угроза атаки БПЛА была объявлена в Ленинградской области, в 00:58 — в Санкт-Петербурге. «Фонтанка» сообщала, что в некоторых районах Санкт-Петербурга об опасности БПЛА объявили по громкоговорителям.
С 00:47 петербургский аэропорт Пулково не принимает и не отправляет рейсы. ТАСС пишет, что два самолета, летевших в Санкт-Петербург, были вынуждены приземлиться в Хельсинки.