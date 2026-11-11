Премьер Норвегии допустил новый разговор с Путиным
Премьер Норвегии Йонас Гар Стере допустил новый разговор с Владимиром Путиным
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере не исключил нового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Ранее такой разговор состоялся в конце октября.
«Самое главное — это то, что мы говорим… Я полностью поддерживаю то, что Норвегия и Финляндия провели этот разговор, и не исключаю, что мы проведем новый»,— сказал норвежский премьер телеканалу NRK.
Господин Стере также прокомментировал визит в Копенгаген президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, «поддержка Украины сильна среди северных стран».
Разговор Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба с Владимиром Путиным состоялся 27 октября. Политики обсудили безопасность в регионах Балтийского моря и на севере Европы, а также ситуацию в зоне конфликта на Украине.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пожаловалась, что разговор с президентом России не был согласован с другими странами Европы. По информации госпожи Фредериксен, на встрече в Копенгагене разговор с президентом РФ не обсуждался.