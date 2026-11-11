Белый дом выступил против импичмента главы Пентагона
Администрация США выступила против объявления импичмента главе Пентагона Питу Хегсету. В Белом доме отметили, что господин Хегсет лишь выполнял приказы и проводил военные операции.
«Администрация решительно выступает против этой резолюции — мошеннической, политически мотивированной попытки подорвать позиции наших бойцов, Конституцию нашей страны и нашу национальную безопасность»,— указано в заявлении Белого дома.
10 ноября Палата представителей отклонила попытку объявить импичмент министру обороны. На процедурном голосовании со счетом 211 против 204 конгрессмены заблокировали проект резолюции. Теперь вопрос об импичменте Питу Хегсету переходит к следующему составу Конгресса, где обе палаты будут контролировать демократы.
Документ внес республиканец Томас Месси. Он обвинил главу Пентагона в злоупотреблении полномочиями и ведении войны против Ирана без разрешения Конгресса. Господин Месси стал единственным представителем своей партии, проголосовавшим за продолжение процесса.