Депутат Госдумы взошел на трибуну суда

Андрей Марков дал показания по делу воронежского журналиста Александра Пирогова

Депутат Госдумы от Воронежской области Андрей Марков («Единая Россия») выступил в суде с показаниями по уголовному делу журналиста Александра Пирогова. Парламентарий, которого следствие считает потерпевшим от клеветы, рассказал, что порочащие статьи влияли на семью и работу, а также вынуждали постоянно опровергать обвинения в тяжких преступлениях. Также господин Марков объяснил, почему не подал гражданский иск против журналиста, а сразу потребовал возбудить в его отношении уголовное дело. Помимо депутата в суде с показаниями выступили директор образовательного центра «Траектория» Алексей Фактор и бывший сотрудник воронежского УФСБ Геннадий Персиянов.

Депутат Госдумы Андрей Марков (слева) на суде по делу журналиста Александра Пирогова и адвокат Александр Федоров

Фото: Коммерсантъ / Сергей Толмачев

Журналист Александр Пирогов

Фото: Коммерсантъ / Сергей Толмачев

Депутат Госдумы Андрей Марков (слева) на суде по делу журналиста Александра Пирогова и адвокат Александр Федоров.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Толмачев

Журналист Александр Пирогов

Фото: Коммерсантъ / Сергей Толмачев

Вопросы депутату задал и сам Александр Пирогов (справа). Значительную часть из них судья сняла, в том числе вопрос о причине увольнения нынешнего депутата из УФСБ.

Фото: Коммерсантъ / Сергей Толмачев

Очередное заседание по уголовному делу журналиста Александра Пирогова началось в Центральном райсуде с допроса депутата Государственной думы от Воронежской области Андрея Маркова. Он является потерпевшим от клеветы, связанной с обвинением в тяжких и особо тяжких преступлениях (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ; до пяти лет лишения свободы). Расследованием дела занималось местное управление Следственного комитета России. Вину Александр Пирогов не признает.

Андрей Марков с 2016 года представляет Воронежскую область в Государственной думе от партии «Единая Россия». В 1995–2009 годах он служил в управлении ФСБ России. Там он прошел путь от оперуполномоченного до начальника отделения в аналитическом отделе. Потом господин Марков перешел в региональное правительство, где занимал должности руководителя управления экспертной и контрольной работы, первого заместителя руководителя аппарата губернатора и главы управления региональной политики. В Государственную думу он был избран по одномандатному округу.

Отвечая на вопросы гособвинения, Андрей Марков заявил, что в его отношении на регулярной основе в изданиях «Экономика Черноземья и жизнь регионов» и «Воронежские новости» публиковались оскорбления и обвинения в совершении преступлений.

«В статьях содержались сведения, что я за деньги организовываю массовые антиникелевые протесты в Новохоперском районе, что я пытался продать возможность эти протесты погасить.

В этих статьях содержалась информация, что я организовал и в своих интересах использовал штаб Навального («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены.— «Ъ-Черноземье»). Также содержались сведения, что я не сам написал свою диссертацию, что я уклонился от командировки в Чечню, что я превышал должностные полномочия в самых разных вариациях: давил на правоохранительные органы, суды и контролировал и использовал СМИ», — рассказал суть дела депутат, подчеркнув, что он перечислил не все порочащие сведения.

В чем суть дела Александра Пирогова

В ответ на уточнение своего адвоката Александра Федорова Андрей Марков вспомнил, что статьи журналиста влияли на его семью и работу. «Когда шел такой поток отрицательной информации, естественно, вся семья переживала. Безусловно кому-то приходилось объяснять, что я этого не делал, я к этому не причастен. И потом, это не просто обвинение меня — я представляю власть и интересы избирателей. Надеюсь, я смог с этим справиться, но это нанесло мне моральный вред», — сказал депутат.

После этого адвокат Александра Пирогова Андрей Рябов уточнил у господина Маркова, почему тот не подал гражданские иски об опровержении сведений, а сразу обратился в правоохранительные органы. Тот напомнил, что в 2020 году отстаивал репутацию в Общественной коллегии по жалобам на прессу с обязательством не подавать иски в отношении еженедельника «Экономика Черноземья и жизнь регионов». Так как издание продолжило публиковать порочащие сведения, депутат направил заявление в СКР.

Адвокат подсудимого уточнил у депутата, возбуждались ли в его отношении дела по тем преступлениям, в которых его якобы обвинил журналист. Парламентарий подтвердил, что этого не было.

«В этом и есть суть клеветы. Меня обвиняли в том, что я не совершал, не собирался и никогда не буду. Я думаю, если бы в моем отношении было возбуждено дело о госизмене, я бы не доказывал сейчас, что это клевета», — пояснил господин Марков.

Вопросы депутату задал и сам Александр Пирогов. Значительную часть из них судья Валентина Парадовская сняла, в том числе вопрос о причине увольнения нынешнего депутата из УФСБ. В разговоре с подсудимым Андрей Марков подчеркнул, что не контролировал журналистов и сам написал диссертацию в закрытом режиме на специальном оборудовании в УФСБ.

Помимо Андрея Маркова в суде с показаниями выступили два человека — директор образовательного центра «Траектория» Алексей Фактор и бывший сотрудник воронежского УФСБ Геннадий Персиянов. Их Александр Пирогов цитировал в своих статьях. Господин Фактор назвал подсудимого одним из лучших журналистов. «У него прекрасный слог, он замечательный журналист, наверное, его можно ставить в первый ряд журналистов. Я думаю, он немножко не доработал. Но, думаю, это не его вина: есть еще один человек, которого я здесь не вижу. Вот это его вина», — сказал свидетель, имя ввиду руководителя издания «Экономика Черноземья и жизнь регионов» Дмитрия Нечаева.

Во время допроса подсудимый попросил свидетеля подтвердить сведения, которые он писал о нем. В статье господин Пирогов рассказывал, что Андрей Марков после назначения в облправительство обманул Алексея Фактора, предложив ему вопреки поручению губернатора Алексея Гордеева более низкую должность в контрольном управлении. Господин Фактор признался, что эта ситуация была передана журналистом «в общих словах точно».

Как Андрей Марков отстаивал свою честь

Последним свидетелем выступил Геннадий Персиянов, который работал в управлении ФСБ по Воронежской области и был прикомандированным офицером в городской администрации и облправительстве. Он вспомнил, что никаких компрометирующих фактов об увольнении Андрея Маркова из органов безопасности не было. «После одной встречи летом 2017 года Пирогов навесил на меня то, что я рассказал ему все о Маркове и якобы о том, что он не поехал в Чечню. Я вообще этого не знаю. Даже если его не посылали в Чечню, это не было преступлением вселенского масштаба», — заявил господин Персиянов. Он отметил, что Андрея Маркова активно «топил» Дмитрий Нечаев, который первым написал о неучастии политика в командировке.

Также господин Персиянов вспомнил, что личном о нем господин Нечаев написал 34 статьи, которыми, судя по его интонации, он был недоволен.

Допрос других свидетелей по делу продолжится на заседании 14 апреля.

Сергей Толмачев