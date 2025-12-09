Клевета повышенной тяжести

В Центральный райсуд Воронежа поступило уголовное дело в отношении известного журналиста Александра Пирогова. Согласно картотеке дел, ему вменяется клевета на депутата Государственной думы Андрея Маркова («Единая Россия»). Следствие считает, что журналист, распространяя ложную информацию, обвинил политика в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Максимальная санкция вменяемой Александру Пирогову ч. 5 ст. 128.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Сам журналист не считает себя виновным. По его мнению, в его текстах отсутствуют признаки инкриминируемого ему преступления, а следствие допустило ряд серьезных нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Андрей Марков (в центре с микрофоном) категорически не согласился с высказываниями в статьях Александра Пирогова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Расследованием уголовного дела в отношении журналиста занималось местное управление Следственного комитета России. Заявление о привлечении Александра Пирогова к ответственности в ведомство подал сам депутат. Основанием для этого стал ряд статей, опубликованных в местных изданиях «Экономика и жизнь регионов» и «Воронежские новости» в 2020-2021 годах. Они были посвящены биографии нынешнего депутата, который в разные годы служил в воронежском управлении ФСБ, работал в управлении экспертной и контрольной работы и в управлении региональной политики правительства региона, а также занимал должность первого замруководителя аппарата губернатора.

Согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье», под клеветой следствие подразумевает утверждения о том, что господин Марков во время службы в УФСБ проявлял слабовольность и неуравновешенность, а также уклонился от командировки в Чечню и не самостоятельно написал диссертацию. Кроме того, преступлениями трактуются части текстов, в которых рассказывается, как во время работы чиновником политик якобы курировал местных оппозиционеров, входивших в признанную впоследствии экстремистской организацию, обманывал коллег, за деньги организовывал протесты и контролировал работу большинства местных СМИ.

Как считает следствие, описанные журналистом действия подпадают под внушительный список статей УК РФ, в том числе о служебном подлоге, о превышениях и злоупотреблениях полномочиями и о препятствовании журналистской деятельности.

Уголовное дело расследовалось более чем три года. При этом изначально журналисту вменялась более мягкая ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, предусматривающая максимальное наказание в виде двух лит лишения свободы за публичную клевету. В разное время Следственный комитет закрывал это дело по причинам истечения сроков давности, против чего выступал фигурант, а также из-за отсутствия в действиях Александра Пирогова состава преступления, что не нравилось стороне депутата, ранее безуспешно добивавшейся переквалификации обвинения. В прочем, в этом году обвинение все же было ужесточено.

Депутат Андрей Марков сказал «Ъ-Черноземье», что указанные в уголовном деле статьи выходили за рамки здравого смысла и журналисткой этики.

«Безусловно, утверждения, что я якобы связан с коррупцией и экстремистской деятельностью, это клевета. Я всегда за обоснованную критику, но убежден, что нельзя допускать разнузданной клеветнической кампании.

И с этим надо бороться еще и потому, что я представляю интересы сотен тысяч избирателей и вопрос объективности информации и борьбы с фейками — ключевой вопрос в наше непростое время. Журналистика должна быть объективной», — объяснил депутат.

Сам Александр Пирогов не признает вину и говорит, что в деле отсутствуют доказательства его причастности к вменяемым ему событиям. Журналист отмечает, что не занимался распространением и публикацией текстов, а лишь писал их, выполняя редакционные задания. Также, по его словам, цитаты из его статей в обвинительном заключении приводятся не полностью и с существенными изменениями, искажающими первоначальный смысл. «Такой подход обнуляет расследовательскую журналистику. Я пишу статью из двух частей, собираю и анализирую большой объем информации, а в итоге из второй части статьи вырывается одна фраза про контроль над большинством СМИ и выдается за клевету, нивелируя другие вопросы к герою», — сказал «Ъ-Черноземье» Александр Пирогов.

Журналист уверен, что все описанные им события являются правдивыми, поэтому депутат не подавал гражданские иски с требованиями об опровержении статей.

По мнению Александра Пирогова, расследование прошло с грубыми нарушениями закона: в частности, следствие по уже закрытому делу было возобновлено уже после того, как по нему истекли сроки давности. «Приписываемое мне обвинение Маркова в тяжких и особо тяжких преступлениях вообще ни на чем не основано, буквально высосано из пальца лишь для того, чтобы иметь процессуальную возможность продолжать мое незаконное уголовное преследование», — говорит Александр Пирогов.

По его словам, по ходатайству господина Маркова, якобы недовольного первоначальной экспертизой Минюста, была проведена повторная экспертиза, а самому журналисту, отрицающему авторство одной из статей, в аналогичном ходатайстве отказали.

«Стояла задача запугать автора, заставить его молчать, а не установить истину», — уверен журналист.

Уголовное дело в отношении Александра Пирогова передано на рассмотрение судье Валентине Парадовской. Дата первого заседания, судя по картотеке дел, пока не назначена.

Сергей Толмачев