Флот всему голова
Бывшие военачальники обсудили военно-морские перспективы России
В Москве 10 ноября прошла девятая ежегодная военно-научная конференция «Огарковские чтения», организованная Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Значительная часть программы в этом году была посвящена военно-морской тематике, а основной доклад представил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Владимир Касатонов, недавно возглавивший комитет Госдумы по обороне. Его участие организаторы отметили особо — как первый случай выступления на конференции представителя законодательной власти.
«Огарковские чтения» проводятся ЦАСТ с 2018 года и посвящены памяти маршала Советского Союза Николая Огаркова (1917–1994), начальника Генерального штаба ВС СССР в 1977–1984 годах. Он был одним из наиболее известных советских военных теоретиков второй половины XX века, уделявшим особое внимание технологическому переоснащению Вооруженных сил, автоматизации управления войсками и развитию высокоточного оружия. Его взгляды связывают с концепцией «революции в военном деле» — качественного изменения характера вооруженной борьбы под влиянием новых технологий.
Открывая мероприятие, председатель оргкомитета, бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский выразил надежду, что участие в конференции представителей законодательной и исполнительной власти, в том числе Минобороны, станет регулярным. Организаторам хотелось бы видеть на «чтениях» сотрудников ведомств, готовых рассказать о своей работе и поучаствовать в обсуждении актуальных проблем российских Вооруженных сил, пояснил господин Балуевский.
В главном докладе «Современный флот: вызовы и решения» Владимир Касатонов поставил вопрос о том, как отечественным морским силам можно и нужно готовиться к будущим конфликтам, характер которых невозможно заранее предсказать. Ведь каждая война отличается от предыдущих, а союзники и противники со временем могут меняться местами. Поэтому опыт уже состоявшихся конфликтов не дает готового ответа на вопрос о том, каким должно быть военное строительство, подчеркнул адмирал.
Отдельно господин Касатонов остановился на роли флота в защите морских коммуникаций и обеспечении внешней торговли. Он напомнил, что исторически морское судоходство сопровождалось угрозами пиратства и захвата торговых судов, а государства неоднократно прибегали к использованию военно-морских сил для защиты перевозок. В современных условиях, по оценке адмирала, эта задача вновь приобретает особое значение для России на фоне затруднений с вывозом грузов и «государственного пиратства» иностранных государств в отношении судов, следующих под российским и другими флагами.
Эта тема получила продолжение в заключительной дискуссии с участием бывшего командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца. Ее участники говорили о том, каким должен быть российский флот в перспективе и какие задачи он должен решать с учетом протяженности морских границ РФ и ее экономических интересов. В частности, господин Авакянц призвал определиться с будущей структурой ВМФ и учитывать стоимость его содержания: флот остается наиболее затратным видом Вооруженных сил, поэтому необходимо соотносить военные потребности с возможностями государства, отметил адмирал.
Конкретный пример масштабного наращивания военно-морского потенциала в современных условиях представил в своем докладе старший научный сотрудник Музея истории подводных сил им. А. И. Маринеско Юрий Ведерников. Речь шла о Китае, который за последние полтора-два десятилетия построил три авианосца и существенно расширил состав флота. Вместе с тем генерал Балуевский предостерег от механического переноса китайской модели на российские условия, поскольку эти государства сильно различаются по географическому положению, национальным интересам и задачам военно-морских сил.
Темой доклада старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Алексея Кривопалова «Позиционный тупик: прошлое и настоящее» стал исторический опыт вооруженных конфликтов. На примерах войн XIX и XX веков он рассказал, как развитие средств поражения и укрепление обороны усложняли наступательные действия и превращали тактические затруднения в стратегическую проблему. Так, в конце Первой мировой войны британские войска после неудач 1917 года смогли в 1918-м перейти к успешным наступательным операциям против германской армии, а одним из факторов успеха стала большая самостоятельность командиров на местах — от бригадного до дивизионного уровня. В условиях меняющейся обстановки они могли принимать решения без необходимости постоянно согласовывать каждый шаг с вышестоящим командованием. В связи с этим участники конференции вспомнили об опыте СВО, где развитие средств поражения и высокая уязвимость войск на поле боя тоже ставят вопрос о том, как обеспечить наступающим подразделениям возможность преодолевать подготовленную оборону и насколько система управления войсками оставляет пространство для инициативы командиров на местах.
В рамках конференции также была вручена премия маршала Огаркова, которую по итогам года получил гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. А премию по итогам десятилетия присудили Владимиру Касатонову: ему вручили книгу князя Виктора Кочубея «Вооруженная Россия, ее боевые основы» и карту Джона Рэпкина «План военных расположений в Севастополе» времен осады города в 1854–1855 годах. Как пояснил в ходе награждения директор ЦАСТ Руслан Пухов, «поражения иногда могут принести не меньше пользы, чем победы».
Газета «Коммерсантъ» №208от 11.11.2026, стр. 3