Флот всему голова

Темой доклада старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Алексея Кривопалова «Позиционный тупик: прошлое и настоящее» стал исторический опыт вооруженных конфликтов. На примерах войн XIX и XX веков он рассказал, как развитие средств поражения и укрепление обороны усложняли наступательные действия и превращали тактические затруднения в стратегическую проблему. Так, в конце Первой мировой войны британские войска после неудач 1917 года смогли в 1918-м перейти к успешным наступательным операциям против германской армии, а одним из факторов успеха стала большая самостоятельность командиров на местах — от бригадного до дивизионного уровня. В условиях меняющейся обстановки они могли принимать решения без необходимости постоянно согласовывать каждый шаг с вышестоящим командованием. В связи с этим участники конференции вспомнили об опыте СВО, где развитие средств поражения и высокая уязвимость войск на поле боя тоже ставят вопрос о том, как обеспечить наступающим подразделениям возможность преодолевать подготовленную оборону и насколько система управления войсками оставляет пространство для инициативы командиров на местах.