Главные новости за 3 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Отопительный сезон полностью начался в 15 муниципалитетах Краснодарского края. На подготовку к холодам направили более 6 млрд руб.
По нацпроекту «Семья» в 2027 году в Краснодарском крае планируют модернизировать 35 объектов культуры. В регионе обновят библиотеки, музеи, театры и культурно-досуговые учреждения.
В октябре «квадрат» в новостройках Краснодара подорожал до 174,2 тысячи рублей. Всего за год первичное жилье в России подорожало на 10,1%.
В Краснодаре бывшую начальницу отдела технологий и лабораторного контроля краевого учреждения «Краснодаравтодор» Ирину Насонову приговорили к восьми годам колонии общего режима за получение взяток от представителей дорожных организаций. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 2,61 млн руб.
Тихорецкий городской суд обязал министерство здравоохранения Краснодарского края обеспечить четырехлетнего ребенка с сахарным диабетом 1-го типа системой непрерывного мониторирования уровня глюкозы в крови.
Прокуратура добилась взыскания 20 млн руб. ущерба из-за загрязнения земельного участка нефтепродуктами в Туапсинском районе Кубани.
Разлив мазута после крушения танкеров «Волгонефть» в декабре 2024 года привел к гибели более 13 тыс. птиц на побережье Анапы и Темрюкского района. Ущерб от гибели пернатых составил 93,6 млн руб.
В Крыму заключили соглашения о стабилизации цен на топливо в рамках работы, которую Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ведет совместно с регионами. По данным ведомства на начало ноября, всего в России подписано 146 таких соглашений в 52 субъектах.
В Симферополе временно изменили схемы движения троллейбусных маршрутов из-за частичного отсутствия напряжения в контактной сети.