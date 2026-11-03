В Анапе и Темрюке в результате крушения танкеров погибли более 13 тысяч птиц

Наибольшие потери понесла популяция чомги (большой поганки) — погибло более 10 тыс. особей. Кроме того, зафиксирована гибель бакланов, чаек, лебедей и цапель. После аварии на побережье открыли пункты помощи птицам, куда волонтеры доставляли загрязненных нефтепродуктами животных. Однако выжить удалось немногим: причиной стала высокая токсичность мазута.