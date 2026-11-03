В Анапе и Темрюке в результате крушения танкеров погибли более 13 тысяч птиц
Разлив мазута после крушения танкеров «Волгонефть» в декабре 2024 года привел к гибели более 13 тыс. птиц на побережье Анапы и Темрюкского района. Ущерб от гибели пернатых составил 93,6 млн руб. Эти сведения министерство природных ресурсов Краснодарского края представило в рамках судебного разбирательства с владельцами затонувших судов, пишет «Ъ».
Наибольшие потери понесла популяция чомги (большой поганки) — погибло более 10 тыс. особей. Кроме того, зафиксирована гибель бакланов, чаек, лебедей и цапель. После аварии на побережье открыли пункты помощи птицам, куда волонтеры доставляли загрязненных нефтепродуктами животных. Однако выжить удалось немногим: причиной стала высокая токсичность мазута.
Общая площадь пострадавшей территории превысила 89 га. В нее вошли природный парк «Анапская пересыпь», памятники природы «Озеро Соленое», «Мыс Железный Рог» и «Мыс Панагия», а также лиманно-плавневый комплекс «Дельта реки Кубань».
Ущерб среде обитания животных и птиц, включая занесенных в Красную книгу, с учетом длительного периода восстановления экосистемы оценен в 34,1 млрд руб. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск регионального минприроды к владельцам танкеров в полном объеме, взыскав с компаний «Волготранснефть», «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» 34,2 млрд руб.