Стамбул остановил «Ливерпуль»
«Фенербахче» победил одного из лидеров Лиги чемпионов
Во второй день четвертого тура Лиги чемпионов поражения потерпели «Ливерпуль», проигравший в Стамбуле «Фенербахче» — 2:3, и «Бетис», уступивший в гостях дортмундской «Боруссии» — 1:2. Таким образом, без потерянных очков теперь идут только ПСЖ и мадридский «Реал», который благодаря голу в компенсированное время в Афинах переиграл АЕК — 3:2. Тем временем во Франции итальянский «Комо» разгромил «Ланс» — 9:1, одержав самую крупную победу на общем этапе нынешнего розыгрыша главного еврокубка.
Перед началом четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов в турнирной таблице было пять команд, не потерявших ни одного очка. Теперь их осталось лишь две. Вслед за «Астон Виллой», которая 3 ноября крупно проиграла «Барселоне», группу лидеров, идущих без единой осечки, покинули «Ливерпуль» и «Бетис».
Особенно неожиданной выглядит неудача английского гранда. Ведь его соперником, пусть и у себя дома, был «Фенербахче», который в трех предыдущих матчах в Лиге чемпионов набрал лишь два очка, а в чемпионате Турции в двух последних турах терпел поражения и после десяти туров занимает шестое место. Невзрачное начало стамбульцами нынешнего сезона привело к отставке их главного тренера Исмаила Картала, которого временно заменил Дирк Кёйт, в прошлом — известный голландский нападающий, выступавший как за «Ливерпуль», так и за «Фенербахче». И именно Кёйт возглавлял турецкую команду в этом матче, поскольку Эмре Белезоглу, ее новый главный тренер, к своим обязанностям еще не приступил.
Отчасти фиаско «Ливерпуля» объясняется ротацией состава, на которую пошел его главный тренер Андони Ираола. И поначалу этот шаг выглядел оправданным.
Не использовав шанс забить быстрый гол, «Ливерпуль» открыл счет на 25-й минуте. Сделал это мощным ударом с помощью рикошета Трей Ньони. После этого хозяева прибавили в активности и через четыре минуты Мейсон Гринвуд со штрафного и тоже не без помощи рикошета восстановил равновесие. Более того, до перерыва «Ливерпуль» испытывал явные проблемы в обороне.
После перерыва, впрочем, гости снова активизировались, и следствием этого после замен, предпринятых Ираолой, стал гол Александера Исака, завершившего на 69-й минуте атаку с участием Коди Гакпо и Константиноса Цимикаса. Казалось, что после этого «Фенербахче» уже не отыграться. Однако хозяева не только сравняли счет, но и добились победы. На 72-й минуте после розыгрыша углового отличился оставшийся без опеки Арчи Браун, а на 79-й минуте, снова после розыгрыша стандартного положения, но только уже аута с правого фланга Ведат Мурики оказался проворнее трех защитников и головой забил третий гол.
«Бетис» также в гостях встречался с немецкой «Боруссией», и, не будучи фаворитом, уступил, хотя и в упорной борьбе — 1:2.
В Дортмунде все основные события развернулись после перерыва, и решающий гол, забитый на 72-й минуте, оказался на счету Константиноса Царекаса.
А вот мадридский «Реал» в Афинах обыграл АЕК, добившись четвертой победы подряд в Лиге чемпионов и седьмой — во всех турнирах. До перерыва на гол Абубакари Койты ответил Джуд Беллингем, а во втором тайме, пропустив результативную контратаку, завершенную Ставросом Пилиосом на 75-й минуте, подопечные Жозе Моуринью сравняли счет благодаря четкому удару Килиану Мбаппе. Решающий же гол в результате сумасшедшего давления на ворота АЕКа уже в компенсированное время забил Федерико Вальверде. В итоге — 3:2.
В других матчах «Манчестер Сити» с тем же счетом на выезде переиграл «Лейпциг», «Брюгге» и «Арсенал» в гостях с одинаковым результатом 2:1 одолели соответственно ПСВ и пражскую «Славию», «Порту» победил «Наполи» — 4:1, а норвежский «Викинг» — азербайджанский «Сабах» — также 4:1. Ну а самую крупную победу в нынешнем турнире — 9:1 — над французским «Лансом» в гостях одержал итальянский «Комо», в составе которого хет-триком отметился Анастасиос Дувикас.
После четырех туров по 12 очков набрали ПСЖ и «Реал», 10 — «Арсенал», а по 9 — сразу девять клубов: «Комо», «Барселона», «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Брюгге», «Спортинг», «Бетис» и «Боруссия». Что же касается подвала турнирной таблицы, то четыре поражения потерпел только братиславский «Слован», а по одной ничьей имеют «Лилль» и пражская «Славия».