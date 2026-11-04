Стамбул остановил «Ливерпуль»

Особенно неожиданной выглядит неудача английского гранда. Ведь его соперником, пусть и у себя дома, был «Фенербахче», который в трех предыдущих матчах в Лиге чемпионов набрал лишь два очка, а в чемпионате Турции в двух последних турах терпел поражения и после десяти туров занимает шестое место. Невзрачное начало стамбульцами нынешнего сезона привело к отставке их главного тренера Исмаила Картала, которого временно заменил Дирк Кёйт, в прошлом — известный голландский нападающий, выступавший как за «Ливерпуль», так и за «Фенербахче». И именно Кёйт возглавлял турецкую команду в этом матче, поскольку Эмре Белезоглу, ее новый главный тренер, к своим обязанностям еще не приступил.