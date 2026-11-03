Отопительный сезон полностью начался в 15 муниципалитетах Кубани
Краснодарский край постепенно входит в отопительный сезон. К концу недели в отдельных районах региона ожидается понижение температуры до нуля градусов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев по итогам совещания, на котором проверили исполнение поручений по подготовке к осенне-зимнему периоду.
По словам главы региона, на подготовку к отопительному сезону направили более 6 млрд руб. В 15 муниципалитетах тепло уже подают во все жилые дома и социальные учреждения. В остальных территориях отопление включают по заявкам. Господин Кондратьев поручил главам муниципалитетов оперативно реагировать на обращения жителей, не дожидаясь жалоб.
Отдельно на совещании обсудили перебои с горячим водоснабжением. После завершения плановых летних работ с начала сентября губернатору поступали обращения о длительном отсутствии горячей воды и недостаточном напоре. При этом, по его словам, жители продолжают исправно оплачивать услуги, а перерасчет производится не всегда. Глава региона назвал такие ситуации недопустимыми и призвал обеспечить взаимодействие коммунальных служб, теплоснабжающих организаций, краевых и муниципальных властей.
В крае также проверили готовность к устранению аварий на теплосетях и котельных. Как доложили губернатору, необходимые материалы, оборудование и техника имеются.