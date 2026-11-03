Отопительный сезон полностью начался в 15 муниципалитетах Кубани

Отдельно на совещании обсудили перебои с горячим водоснабжением. После завершения плановых летних работ с начала сентября губернатору поступали обращения о длительном отсутствии горячей воды и недостаточном напоре. При этом, по его словам, жители продолжают исправно оплачивать услуги, а перерасчет производится не всегда. Глава региона назвал такие ситуации недопустимыми и призвал обеспечить взаимодействие коммунальных служб, теплоснабжающих организаций, краевых и муниципальных властей.